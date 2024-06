Dwie wielkie niespodzianki w Xbox Game Pass. Tego nie można przegapić

Dwie świetne gry nie tylko dla fanów jRPG-ów trafiły już do Xbox Game Pass! Ku uciesze graczy Microsoft dorzucił do abonamentu Octopath Traveler 1 i 2!

Square Enix zaoferowało świetny prezent-niespodziankę dla fanów! Dwie części Octopath Traveler są dostępne na Xboksach, ale do tego trafiły również do Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass z nowymi niespodziankami

Prezenty to my lubimy! I to tak udane, bo przecież mówimy o nagłym debiucie dwóch gier z cyklu Octopath Traveler w abonamencie Xbox Game Pass. Pierwsza część oryginalnie zadebiutowała w 2018 roku i trafiła wyłącznie na Nintendo Switch. Dopiero po pewnym czasie doczekała się konwersji na PC i inne konsole. Druga część została wydana nieco inaczej, bo jedynie gracze Xbox musieli czekać dłużej, ale chyba było warto – gra jest już dostępna na Xbox Series X/S!

Jakby tego było mało, Square Enix postanowiło w bardzo dobry sposób zachęcić graczy do tego, aby cieszyli się rozgrywką. Dwie części pojawiły się także w Xbox Game Pass, w ramach nowości w abonamencie. W ten sposób w ramach uiszczania regularnej opłaty, możecie przejść obydwie te wyjątkowe przygody. Niby weterani jRPG odnajdą się tu najlepiej, ale tak naprawdę polecam spróbować swoich sił każdemu.

Warto przy okazji zaznaczyć, że Square od razu oznajmiło, że gry w ramach XGP dostępne będą do ogrywania do stycznia 2026 roku. Relatywnie jest to więc naprawdę sporo czasu, aby w pełni zapoznać się z obydwiema przygodami. Szczególnie że w ramach nowości druga część otrzymała nowy tryb. Po przejściu przez fabułę gracze mogą skusić się na uruchomienie dodatkowych bitew z nowymi przeciwnikami, w tym z wrogami z pierwszej części.

Przy okazji warto również sprawdzić poprzednie nowości w usłudze!

Źródło: Xbox