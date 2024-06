Dwie nowe gry w Xbox Game Pass. Świetne produkcje z dobrymi ocenami

Xbox Game Pass — dwie nowe gry w abonamencie

Gry się pojawiają, gry znikają – taki los produkcji w abonamentach gamingowych. Xbox Game Pass nie jest w tym wypadku żadnym wyjątkiem, choć tym razem mamy dla was wieści na temat nowych gier w usłudze. Już dziś, na krótko przed zapowiedzią większej liczby tytułów, do usługi Microsoftu trafiają nowe gry. O jakich produkcjach mowa? Już teraz, lub w ciągu kilku godzin będziecie mogli pobrać i rozpocząć rozgrywkę w:

Firework – tylko na PC

Rolling Hills – PC, konsole, chmura

Firework to niezależna gra przygodowa, w której wcielamy się w postać detektywa. Ma on zbadać sprawę pożaru, który w niespodziewany sposób został wywołany w odległej od świata górskiej wiosce. Nie jest to jednak typowa gra o śledztwie, bo dość tajemniczy i mroczny klimat uzupełnia atmosferę porównywalną nawet do horroru.

Zobacz też: Te gry znikną z Game Pass już w czerwcu

Zdecydowanie bardziej przyjemną i kolorową grą okazuje się być Rolling Hills, w którym główną rolę odgrywa sympatyczny robot. Maszyna, w którą wciela się gracz, jest właścicielem restauracji sushi. Naszym zdaniem jest przygotowywanie posiłków, dbanie o klientów i budowanie swojej marki. Tak, to o wiele bardziej odprężające zadanie, niż śledztwo w upiornej wiosce, prawda?

Źródło: thegamer.com