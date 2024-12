5 nowych gier w Xbox Game Pass na styczeń. Potwierdzono świetne tytuły

Tani Xbox Game Pass – gdzie kupić abonament?

Chcecie sprawdzić nadchodzące produkcje, ale nie macie abonamentu? To nie problem. Już teraz możecie nabyć go w atrakcyjnych cenach, dzięki promocjom na różne warianty. Kody na 3, 6 i 12 miesięcy XGP znajdziecie poniżej:

Nowe gry w abonamencie Microsoftu

Niezależnie, czy gracie na Xboksie, w chmurze czy na PC, na pewno interesuje was to, co pojawi się w abonamencie Microsoftu. Chociaż nie znamy jeszcze pełnego składu nowości na styczeń, to kilka tytułów zostało już potwierdzonych. Dokładniej to wiemy o 5 grach, które w kolejnym miesiącu będą dostępne do pobrania czy też ogrania w chmurze.

Oto lista gier w Xbox Game Pass na styczeń:

Carrion – 2 stycznia

Road 97 – 7 stycznia

Eternal Strands – 28 stycznia

Sniper Elite: Resistance – 30 stycznia

Citizen Sleeper 2: Starward Vector – 31 stycznia

To oczywiście nie wszystkie pozycje, jakie dołączą do abonamentu w przyszłym miesiącu. Na razie potwierdzono tylko powyższą piątkę, jednak możemy spodziewać się kolejnych gier, które zasilą szeregi biblioteki popularnego abonamentu. Nie zmienia to jednak faktu, że w powyższym zestawieniu i tak znajdziemy ciekawe i interesujące tytuły. Od siebie na pewno mogę polecić Road 96, czyli bardzo wciągającą i wzruszającą przygodówkę, w której pokierujemy losami kilku bohaterów i postaramy się doprowadzić ich wszystkich do szczęśliwego finału.

Źródło: purexbox.com