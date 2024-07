Xbox Game Pass na początek lipca. Jedna z najlepszych gier 2022 roku w ofercie

Jakiegoś szczególnie wybitnego szału nie ma, ale nie jest też źle. Xbox Game Pass i tak obecnie jest najlepszą subskrypcją z grami, także klienci firmy mogą oczekiwać na zastrzyk kolejnych nowości.

Xbox Game Pass na 1. połowę lipca 2024:

Journey to the Savage Planet (konsole, PC, chmura) – 3 lipca

(konsole, PC, chmura) – 3 lipca Nickelodeon All-Star Brawl 2 (konsole, PC, chmura) – 3 lipca

(konsole, PC, chmura) – 3 lipca Cricket 24 (konsole, PC, chmura) – 9 lipca

(konsole, PC, chmura) – 9 lipca The Case of the Golden Idol (konsole, PC, chmura) – 9 lipca

(konsole, PC, chmura) – 9 lipca Neon White (konsole, PC, chmura) – 11 lipca

(konsole, PC, chmura) – 11 lipca Tchia (Xbox Series X/S, PC, chmura) – 11 lipca

(Xbox Series X/S, PC, chmura) – 11 lipca Magical Delicacy (konsole, PC, chmura) – 16 lipca

(konsole, PC, chmura) – 16 lipca Flock (konsole, PC, chmura) – 16 lipca

W tytule wspomniałem o “jednej z najlepszych gier 2022 roku” i jest to prawda. Do abonamentu trafi Neon White, czyli niezwykle wysoko oceniana dynamiczna gra platformowa o walce z demonami. W serwisie OpenCritic może pochwalić się poleceniem ze strony aż 99% krytyków. Średnia ocena wynosi 89/100, także zdecydowanie szkoda byłoby pominąć tak docenioną produkcję.

Poza tym graczy powinna ucieszyć także Tchia, inna ciepło przyjęta gra pozwalająca na eksplorację przepięknej wyspy. Nie można też zapomnieć o fantastycznej przygodówce detektywistycznej The Case of Golden Idol. Jest więc sporo dobrych gier, ale należą raczej do segmentu indie.

Wiemy również, które gry trafią do usługi w drugiej połowie miesiąca, lecz zdecydowanie nie jest to jeszcze pełna lista. Z większych premier trzeba zapisać sobie datę 18 lipca, czyli debiut Flintlock: The Siege of Dawn.

Źródło: Xbox