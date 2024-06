Xbox Game Pass na lipiec 2024. Oto potwierdzone gry na nowy miesiąc

Przed nami nowy miesiąc, co oznacza kolejne gry w abonamencie Xbox Game Pass. Jakie produkcje trafią do usługi i w co będziemy mogli zagrać? Na ten moment lista zawiera kilka produkcji, choć z pewnością w kolejnych dniach zostaną dodane nowe gry. Rzućmy okiem na to, co już wiemy.