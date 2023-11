Xbox Game Pass za 4 złote nie dla Polaków. Microsoft wyczuł cebulę

Niedawno pisałem o wieści, na którą czekali fani Xbox Game Pass od bardzo dawna. Microsoft oficjalnie przywrócił ofertę na pierwszy miesiąc testowy za 4 złote. To wspaniała wiadomość, bo po podwyżkach cen i wycofaniu tej promocji, ciężej było choćby sprawdzić abonament w praktyce. Teraz nowi gracze mogli chętniej zakładać konta, bo nie kosztowało ich to wiele.

Nagle jednak oferta zniknęła. Ale… jak to? Jeżeli zapytacie „czemu”, to absolutnie nie mam odpowiedzi. Wystarczy zajrzeć na oficjalną stronę usługi w polskiej wersji, aby zobaczyć, że nigdzie nie ma informacji o ofercie za 4 złote. To dziwne, bo w innych krajach taka oferta jak najbardziej funkcjonuje. I tak, tyczy się to też innych krajów Unii Europejskiej i nie tylko. Przykładowo w Wielkiej Brytanii cały czas gracze mogą cieszyć się pierwszym miesiącem za 1 funta.

Nietrudno jednak zgadnąć przyczynę takiego stanu rzeczy. Polska jest krajem, w którym cebula jest silna (nie bierzcie tego do siebie, też lubię oszczędzać!), a Microsoft chyba o tym doskonale wie. W końcu Polacy chętnie zakładali więcej kont, aby dłużej cieszyć się abonamentem za 4 złote.

Oczywiście nie wiemy, czy nie jest to zwykła pomyłka. Być może Microsoft przez przypadek wycofał ofertę w naszym kraju? Sam już nie wiem, co sądzić. Dlatego lepiej zaczekać na oficjalne informacje w tej sprawie, o ile tylko się pojawią.