Nowa gra za darmo na Steam. „Przytłaczająco pozytywna” przygoda porwała graczy

Można powiedzieć, że to nowy hit na Steam. Premiera Ale & Tale Tavern: First Pints miała miejsce kilka dni temu, a już jest rozchwytywana i posiada fantastyczne opinie. Co ważniejsze, to gra za darmo.

Kolejna gra za darmo, którą dla Was opisujemy, to naprawdę kąsek warty spróbowania. Mowa o Ale & Tale Tavern: First Pints, który niby jest symulatorem tawerny, ale prawda jest taka, że oferuje o wiele więcej. To swoisty miks gatunkowy, bo mamy tutaj nie tylko zarządzanie barem w świecie fantasy, ale również eksplorację otwartego świata, polowania, łowienie ryb oraz walkę z przeciwnikami. Co jeszcze?

Gra za darmo na Steam. Tawerna jak marzenie

Ale & Tale Tavern: First Pints zadebiutowało na Steam 20 czerwca i zebrało od tego czasu ponad 600 recenzji od graczy. Średnia jest przytłaczająco pozytywna, ponieważ aż 96 proc. osób poleca pobrać ten tytuł. Widać, że produkcja ma ogromny potencjał, który powinien rozwinąć skrzydła wraz z premierą pełnej wersji tytułu, co powinno nastąpić w trzecim kwartale tego roku. First Pints zawiera bowiem ograniczoną liczbę zadań i ograniczoną powierzchnię do eksploracji względem nadchodzącego i pełnego Ale & Tale Tavern. Jednak nie ma co kręcić nosem. Gra jest za darmo i można ją pobrać pod poniższym linkiem:

Ale & Tale Tavern: First Pints – pobierz za darmo na Steam

Gra wrzuca nas w rolę właściciela opuszczonej tawerny w świecie fantasy. Zawiera naprawdę sporo aktywności:

Odkrywaj nowe przepisy, wyruszaj na polowania lub złap za wędkę, rozmnażaj zwierzęta, hoduj rośliny, ukończ misje pełne unikatowych i zabawnych postaci. Dekoruj tawernę. Staw czoła zagrożeniom. Gotuj potrawy i napoje które podbiją serca twoich gości, którzy odwdzięczą się brzdękiem monet. Steam

Włączając Ale & Tale Tavern: First Pints możemy pograć samemu lub w trybie kooperacji do 4 osób jednocześnie. Rozgrywka nie polega jedynie na łowieniu, gotowaniu, eksploracji itd. Możemy tutaj wykonywać różnorodne misje fabularne, poznając unikatowe postaci zamieszkujące świat gry. Dochodzi do tego walka z przeciwnikami oraz przeróżnymi potworami, stającymi nam w drodze do celu. Zerknijcie na zwiastun:

Źródło: Steam