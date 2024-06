Xbox Game Pass na czerwiec 2024 to świeżutka premiera oraz kilka innych nowości

Ostatnio flagowa usługa Microsoftu otrzymała dwie potężne nowości znane m.in. z Nintendo Switcha, ale to nie koniec. Microsoft przedstawił również ofertę na pierwszą połowę czerwca bieżącego roku.

Xbox Game Pass na pierwszą połowę czerwca 2024

Na blogu Xboksa znajdziemy nowy wpis, który podsumowuje wszystkie nowości zmierzające do usługi. Od razu zaznaczę, że nie będzie ich zbyt wiele, ale to w sumie nic zaskakującego – obecnie firma skupia się raczej na nadchodzących letnich pokazach i wydarzeniach gamingowych niż na uważnym rozwijaniu usługi. To jednak nic złego, bo i tak możemy liczyć na parę wspaniałości.

Octopath Traveler (chmura, konsole i PC) – już dostępne

– już dostępne Octopath Traveler II (chmura, konsole i PC) – już dostępne

– już dostępne Depersonalization (PC) – 12 czerwca

– 12 czerwca Isonzo (chmura, konsole i PC) – 13 czerwca

– 13 czerwca The Callisto Protocol (chmura, konsole i PC) – 13 czerwca

– 13 czerwca Still Wakes the Deep (Cloud, PC i Xbox Series X|S) – 18 czerwca

Z najciekawszych nowości zdecydowanie trzeba wyróżnić wieloosobową strzelankę w klimacie pierwszej wojny światowej, czyli Isonzo. Gra cieszy się sporym zainteresowaniem graczy na Steam oraz niezłymi ocenami. Dla fanów tego typu rozrywki będzie więc jak znalazł. Równie mocno mogę polecić The Callisto Protocol. Horror od weterana Glena Schofielda zebrał bęcki na premierę, ale trochę niesłusznie – sam uważam, że to naprawdę świetna i miejscami faktycznie przerażająca przygoda, idealna do jednokrotnego przejścia.

Z kolei największą nowością będzie tym razem Still Wakes the Deep, czyli przepiękny horror na Unreal Engine 5 autorstwa The Chinese Room. Deweloperzy wracają tym samym do swoich przygodówkowych początków grozy, przedstawiając historię dramatu na platformie wiertniczej. Obecnie studio pracuje nad Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, więc jeśli czekacie na ten tytuł, po Still Wakes the Deep będziecie mogli ocenić twórców i sprawdzić, czy mogą dać radę z tak potężną marką.

Niestety, z usługi wylatuje też kolejne pięć gier. Ich listę znajdziecie w tym miejscu.

Źródło: Xbox