Z Xbox Game Pass znika 5 gier, z czego dwie musicie szybko nadrobić

Świat się nie zawali, gdy poniższe tytuły po prostu znikną, a Wy wcale nie zdążycie ich nadrobić, ale wiele stracicie. Z mojej strony mogę tylko polecić rozgrywkę w dwie poniższe gry, bo czasu jest naprawdę niewiele. Łącznie potrzebujecie ledwo kilkunastu godzin, aby rozprawić się z nimi na dobre. Nie będziecie żałować, a przynajmniej ja czułem się bardzo usatysfakcjonowany.

Gry, które znikają z Xbox Game Pass 15 czerwca 2024 roku:

Bramble: The Mountain King (Konsole, PC)

(Konsole, PC) High on Life (Konsole, PC)

(Konsole, PC) Rune Factory 4 Special (Konsole, PC)

(Konsole, PC) Spacelines from the Far Out (Konsole, PC)

(Konsole, PC) The Bookwalker: Thief of Tales (Konsole, PC)

Przede wszystkim – Bramble. Jeśli macie PC i Amazon Prime Gaming, niedawno mogliście odebrać tę pozycję za darmo na zawsze, co też polecam zrobić. To dość krótka historia mocno inspirowana nordycką mitologią i legendami, z czego wyraźnie gra stawia tu nacisk na klimat rodem z folkowego horroru. Miejscami wymagająca przygodowa zręcznościówka zajmie Wam niecałe 5 godzin.

Z kolei High on Life to gra wideo twórcy serialu Rick i Morty, dobitnie stawiająca na ten sam klimat. Jako kosmiczny łowca głów udamy się na różne planety, aby zgarnąć nagrody wyznaczone na nierzadko dziwacznych rzezimieszków. Całość jest mocno komediowa, przerysowana, ale zarazem dość ciekawa, a miejscami nawet niezwykle wciągająca. I do tego do przejścia w jakieś 10 – 11 godzin.

W inne pozycje z listy nie grałem, lecz jeśli znaleźliście tam coś, co mieliście ograć, to lepszej okazji nie znajdziecie.

Źródło: PureXbox