Xbox Game Pass traci gry

Nic nie jest dane raz na zawsze. Tak jest choćby z grami w abonamentach, również tym od Microsoftu. W najbliższą niedzielę 30 czerwca z usługi wypadnie 5 gier. Wśród nich znajduje się choćby FIFA 22, czyli niezbyt aktualna, ale popularna gra piłkarska.

Oto gry, które w najbliższą niedzielę opuszczą abonament Microsoftu:

FIFA 22 (EA Play)

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Stranded Deep Console

Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Sword and Fairy: Together Forever

Macie zatem ostatnich kilka dni na ogranie wyżej wymienionych pozycji. Są również dostępne na przecenie, gdybyście chcieli zatrzymać je na dłużej. Wszystko znajdziecie w sklepie cyfrowym Xboksa.

Zobacz też: PlayStation 5 otrzyma jedną z najlepiej sprzedających się gier

Xbox Game Pass to subskrypcyjna usługa gamingowa oferowana przez Microsoft, która umożliwia graczom dostęp do szerokiej biblioteki gier na różne platformy. Usługa ta jest dostępna w kilku wariantach, a każdy z nich oferuje różne funkcje i korzyści. Najpopularniejsza opcja to ta opisana jako Ultimate. Daje nam dostęp do zasobów biblioteki na PC oraz konsolach Xbox. Umożliwia jednocześnie rozgrywkę online na konsolach, która de facto nie jest darmowa z uwagi na konieczność posiadania abonamentu.

Źródło: