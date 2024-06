PlayStation 5 otrzyma jedną z najlepiej sprzedających się gier na świecie

Chociaż może to być dla wielu zaskakujące, to Minecraft nie otrzymał jeszcze swojej natywnej wersji na PlayStation 5. Kluczowe jest w tym wypadku słowo “jeszcze”, bo charakterystyczna i kultowa produkcja zmierza na konsolę Sony najnowszej generacji. To jedna z najlepiej sprzedających się gier w historii, która niedługo otrzyma nowe wydanie. Bardzo wyczekiwane, warto zaznaczyć.