Wspaniały prezent od Amazon Prime Gaming. Przerażająca gra za darmo i coś jeszcze

W zasadzie to mogłem się domyślić, że niebawem Bramble: The Mountain King będzie w jakiejś formie rozdawane za darmo (dla abonentów), skoro przed paroma tygodniami ją kupiłem, a dopiero co skończyłem…

Wspaniałe prezenty od Amazon Prime Gaming

Amazon bez wcześniejszej zapowiedzi dorzucił do swojego szalenie popularnego abonamentu dla graczy na maj dodatkową produkcję. I to nie byle jaką, bo zdecydowanie jedną z najlepszych oferowanych w tym miesiącu gier. Bramble: The Mountain King to ceniony twór szwedzkiego Dimfrost Studio, który bardzo mocno opiera się na eksplorowaniu legend, bajek i podań z mitologii nordyckiej.

Jak dwójka rodzeństwa trafimy w sam środek niebezpiecznego lasu, w którym drzemią przyjazne stworzenia, ale i niebezpieczne siły. Bramble to dość wyjątkowa przygoda, bo mówimy o przygodowej platformówce, która mocno stawia na element horroru. Bywa też mocno brutalna, więc raczej nie jest dla ludzi o słabych nerwach. Niemniej polecam, bo choć ukończenie mi jej zabrało dosłownie kilka godzin, to w formie gry za darmo wydaje się jeszcze lepszą opcją!

Jak sami widzicie – to nie koniec nowości. Kolejnym darmowym tytułem – tym razem wcześniej zapowiedzianym – jest klasyczny reprezentant gier polegających na spostrzegawczości, czyli nowa odsłona cenionej przez wielu graczy serii Spirits of Mystery. Nie zapominajcie również o innych prezentach, jak choćby pominięciach przepustki sezonowej do Overwatcha 2 czy pakiecie do EA Sports FC 24.

Źródło: Amazon Prime Gaming