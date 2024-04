Cztery nowe tytuły w Xbox Game Pass, w tym premierowa świeżynka

Harold Halibut to zapowiadany wcześniej świeży dodatek do oferty abonamentu Xbox Game Pass. Jednocześnie EA dorzuciło swoje trzy pozycje.

Microsoft, zgodnie z opublikowaną wcześniej rozpiską na kwiecień, dorzucił kolejną nowość w usłudze. Co ciekawe, pojawiły się także trzy mniejsze niespodzianki, głównie dla fanów klasyki.

Xbox Game Pass z premierą i nie tylko

Nim poznamy dokładną ofertę XGP na drugą połowę kwietnia, możemy zagrać w kolejne nowości. Jedną z nich jest premierowa pozycja w postaci gry Harold Halibut. To nowy tytuł od studia Slow Bros., który oferuje sporo dobrego dla fanów przygodówek. Mówimy o grze stworzonej ręcznie, to znaczy za sprawą metod modelarskich, a wszystko, co widzicie na ekranie, zawdzięczamy technice poklatkowej. Graficzny styl nie jest jednak jedyną atrakcją, bo dostaniemy niepowtarzalny świat z niebanalną fabułą.

Gra zbiera noty na poziomie 75% (zgodnie z OpenCritic). Krytycy chwalą przede wszystkim artystyczne podejście oraz fabułę i świat, jednocześnie nieco negatywnie patrząc na samą rozgrywkę, która może być powtarzalna. Niemniej fani przygodówek z pewnością odkryją tu wiele dobrego. Gra powinna znaleźć się w bibliotece XGP po godzinie 15:00.

To jednak nie wszystko, bo swoje trzy grosze dorzuciło również EA. Firma w ramach oferowania EA Play wraz z XGP dodała trzy klasyczne pozycje w postaci Populusa, Sim City 3000 oraz Sid Meier’s Alpha Centauri.

Harold Halibut

Populus: The Beggining

Sim City 3000 Unlimited

Sid Meier’s Alpha Centauri Planetary Pack

Już dziś powinniśmy poznać rozpiskę na drugą połowę kwietnia! Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, może chodzić między innymi o Spyro Reignited Trilogy!

Źródło: Xbox