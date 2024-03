Znamy 9 gier na kwiecień w Xbox Game Pass. Nie uwierzysz, co dodadzą do abonamentu

Wielkimi krokami zbliża się do nas miesiąc kwiecień, a to oznacza nowe gry w usłudze Xbox Game Pass. Jakie tytuły pojawią się w abonamencie? Nie poznaliśmy jeszcze wszystkich nadciągających gier, ale tytuły części z nich już mamy. To 9 gier, stanowiących ciekawą mieszankę nowych produkcji i dobrze przyjętych gier sprzed jakiegoś czasu.

Nowe gry Xbox Game Pass na kwiecień – część już znamy

Część z nas ogrywa Diablo IV, które niedawno dołączyło do usługi Microsoftu, inni czekają na drugiego Stalkera, lub po prostu przeczesują indyki w abonamencie. Wszyscy jednakowo jesteśmy jednak ciekawi, co nowego pojawi się na liście dostępnych gier w kwietniu. Cóż, częściowo tajemnica została już odkryta, a my poznaliśmy część nadchodzących gier.

Wśród nich zauważmy na pewno mieszankę różnych gatunków, tytułów i też rodzajów gier — nie brak dużych produkcji, jak i tych mniejszych.

No dobrze, ale skoro o grach mowa, to oto 9 gier, które już poznaliśmy:

Ark: Survival Ascended – 1 kwietnia

– 1 kwietnia F1 23 – 2 kwietnia

– 2 kwietnia Superhot: Mind Control Delete – 2 kwietnia

– 2 kwietnia Turbo Golf Racing 1.0 – 4 kwietnia

– 4 kwietnia Botany Manor – 9 kwietnia

– 9 kwietnia Harold Halibut – 16 kwietnia

– 16 kwietnia Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 23 kwietnia

– 23 kwietnia Another Crab’s Treasure – 25 kwietnia

– 25 kwietnia Manor Lords – 26 kwietnia

Wśród interesujących gier na pewno należy wymienić choćby Ark: Survival Scended czy też F1 23 – to akurat coś dla fanów sportów motorowych. Jeżeli jednak obecnie wyczekiwana oferta was nie zadowala, to nic straconego. W ciągu kwietnia na pewno pojawi się więcej gier, o których oczywiście będziemy was informować. Póki co pozostaje czekać — i śledzić, co nowego w usłudze Xbox Game Pass.

