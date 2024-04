Niespodzianka w Xbox Game Pass? To może być Spyro Reignited Trilogy

W sklepie Xboksa pojawiła się pewna ciekawostka w postaci nowej gry – a nawet trzech. Do oferty dodano produkcję Spyro Reignited Trilogy. Poza samą grą do sprzedaży wprowadzono również zestaw m.in. pecetowych osiągnięć. Wszystko wskazuje na to, że gra niedługo może dołączyć do pewnej popularnej usługi. Mowa oczywiście o abonamencie Xbox Game Pass. Gotowi na smocze przygody?

Spyro Reignited Trilogy trafi do Xbox Game Pass? Konkretne dowody

Już niedługo posiadacze usługi Xbox Game Pass być może otrzymają nową, naprawdę świetną grę. Jak zauważono na forum Reddit, do sklepu z aplikacjami Microsoftu i Xboksa dołączyła gra Spyro Reignited Trilogy. Produkcja otrzymała również zestaw osiągnięć do odblokowania na PC i w zasadzie nikt nie ma złudzeń. Gra ma zmierzać do popularnego abonamentu.

Wszystko się idealnie dodaje. Microsoft jest właścicielem spółki posiadającej prawa do gry i jest to sytuacja bliźniacza do tej z np. serią Call of Duty czy Diablo.

Twórcy produkcji mają pracować nad nową odsłoną, choć nie wiemy jeszcze, kiedy gra miałaby ukazać się na rynku. Przed rozpoczęciem przygody w czwórce warto będzie jednak zapoznać się z poprzednimi odsłonami — a gra w Game Pass będzie ku temu idealną okazją.

W tym miejscu warto zauważyć, jak udanym odświeżeniem, a w zasadzie remake’iem okazała się nowa trylogia przygód Spyro. Twórcy zachowali wspaniały charakter oryginału, przy okazji prezentując go w zupełnie nowej, olśniewającej szacie graficznej. To jeden z najlepszych powrotów do dzieciństwa, jaki miałem okazję przeżyć — i nie tylko ja.

Gra Spyro Reignited Trilogy składa się z trzech części przygód charakterystycznego smoka. Produkcja trafiła na rynek 13 listopada 2018 roku na PC, PS4 i Xbox One oraz Nintendo Switch.

