Dwie nowości w Xbox Game Pass! Duża niespodzianka od Microsoftu

Już dziś posiadacze abonamentu Xbox Game Pass mogą pobrać dwie gry, które pojawiły się w usłudze. Jest to zestaw doprawdy ciekawy, bo z jednej strony otrzymaliśmy tytuł na premierę, a druga opcja to swego rodzaju niespodzianka. O tej grze wcześniej już pisaliśmy i okazuje się, że plotki znalazły wreszcie potwierdzenie.

Nowe gry w Xbox Game Pass

Nowy dzień, nowe gry w Xbox Game Pass. Powoli zmierzamy ku końcowi miesiąca, dlatego należy wypełnić i odhaczyć listę kolejnych produkcji, które zostały przez Microsoft zaplanowane na ten miesiąc. Dziś do usługi trafiły dwa nowe tytuły.

A oto wspomniane gry:

Another Crab’s Treasure – za darmo w abonamencie

Star Wars Jedi: Survivor – za darmo w abonamencie

W przypadku drugiego tytułu, czyli Jedi: Survivor, mowa o grze dodanej do abonamentu EA Play. To oznacza, że dostęp do niej mają wszyscy posiadacze Game Pass w wersji Ultimate, lecz nie tylko. Tytuł ten jest również dostępny na konsolach PlayStation 5. Mniej więcej rok po premierze gra została sprezentowana posiadaczom usług cyfrowych i możemy ją ograć bez dodatkowych opłat.

Z tym całym Jedi to sprawa jest specyficzna, powiem wam. Na premierę wielu graczy zgłaszało spore problemy dotyczące m.in. wydajności gry. Ta pozostawiała wiele do życzenia. Twórcy w końcu jednak załatali dziury i naprawili grę, dzięki czemu dziś możemy śmiało powiedzieć o naprawdę świetnej grze akcji w popularnym uniwersum. Wysokie noty krytyków mają w tym wypadku sporo racji — w to warto zagrać.

Premierowa gra, czyli pierwsza pozycja z wymienionych — Another Crab’s Treasure — to bardzo ciekawy dodatek do naszej biblioteki gier. Mamy do czynienia z przygodową grą, której akcja dzieje się na dnie oceanu. Wcielamy się w niej w tytułowego kraba, a sama rozgrywka dość mocno przypomina wszelkiej maści… Dark Souls i tym podobne gry. Tak, to podwodny soulslike i choćby z tego względu warto przetestować ten tytuł.

Źródło: Xbox