Xbox Game Pass na drugą połowę czerwca zachwyca czy raczej zasmuca? Oto lista gier

Nowa oferta flagowej usługi Microsoftu może nie jest czymś, do czego gracze są przyzwyczajeni, bo nie ma tu za bardzo wielkich hitów. No, może poza dorzuceniem do biblioteki gier EA Sports FC 24, ale akurat pod postacią nowości w usłudze EA Play. Co nie znaczy, że jest źle, bo znajdziemy tu kilka ciekawych propozycji.

Sam jednak najbardziej polecam zasięgnięcie po najnowszy nabytek w XGP. Jest nim Still Wakes the Deep, czyli niezwykle klimatyczny horror od The Chinese Room (obecnie pracują nad Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2), z akcją osadzoną na platformie wiertniczej u wybrzeży Szkocji. Sam rozegrałem już kilka godzin i jestem szczerze zachwycony. Może i to nadal “symulator chodzenia”, ale klimatyczny i niezwykle sugestywny, w sam raz dla fanów “Coś” Carpentera.

To jednak nie koniec nowości, bo w kolejnych dniach możemy przygotować się na nowe pozycje. Szału nie ma, ale czy zawsze musi być?

Xbox Game Pass na drugą połowę czerwca 2024 – lista gier:

18 czerwca: Still Wakes the Deep – PC, Xbox Series X/S i chmura

19 czerwca: My Time at Sandrock – PC, konsole i chmura

20 czerwca: Keplerth – PC

25 czerwca: EA Sports FC 24 – PC, konsole i chmura (EA Play)

26 czerwca: SteamWorld Dig – konsole, chmura SteamWorld Dig 2 – PC, konsole

27 czerwca: Robin Hood – Sherwood Builders – PC, Xbox Series X/S, chmura



Z innych wartych uwagi premier jest też My Time at Sandrock, czyli klimatyczna gra mogąca zadowolić fanów rzemiosła. Nieco podobnie do tematu podchodzi Robin Hood – Sherwood Builders , ale tutaj mamy akurat połączenie akcji, budowania, survivalu i RPG. Wszystko super, ale teraz pora na te “gorsze” wiadomości.

Z końcem czerwca, tj. 30 czerwca 2024 roku, z usługi wylatują kolejne gry i jest ich niestety dość sporo. No cóż…

30 czerwca: FIFA 22 (PC i konsole) F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (PC, konsole i chmura) Stranded Deep (PC, konsole i chmura) Story of Seasons: Friends of Mineral Town (PC, konsole i chmura) Sword and Fairy Together Forever (PC, konsole i chmura)

5 lipca: Cricket 22 (PC, konsole i chmura)



Mimo wszystko warto wiedzieć, że w sezonie ogórkowym nie jest wcale aż tak “biednie”. No, choć to akurat zależy od podejścia.

Źródło: Xbox