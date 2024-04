Dwie świetne gry w Xbox Game Pass. Detektywistyczny survival i botanika

Microsoft w kolejnym zastrzyku nowości dla swojej flagowej usługi postanowił nieco ochłodzić nam ostatnie dni, a do tego zaoferować zabawę w botanika. No, tak jakby.

Xbox Game Pass – dwie nowości już w usłudze

Jeśli zima i survival to dwa pojęcia, które przemawiają do Was wyjątkowo mocno, Kona brzmi jak idealna przygoda. Jest to bowiem detektywistyczny survival osadzony w spowitej śniegiem małej wiosce gdzieś w Kanadzie. Jako prywatny detektyw będziemy musieli nie tylko wytrzymać mróz, niepokojące zjawiska i dzikie zwierzęta, ale również znaleźć rozwiązanie mrocznej zagadki. Przygoda nie jest długa, a sama gra była już dostępna w ofercie XGP, więc jej powrót powinien przekonać tych, którzy akurat nie mieli okazji ograć tego tytułu.

Jeszcze ciekawszą pozycją jest debiutujące Botany Manor. To niezwykle urokliwa i przykuwająca wzrok atrakcyjną grafiką przygodówka, w której wcielamy się w panią botanik. Wybierzemy się do posiadłości, w której na zasadzenie czeka mnóstwo roślin o specyficznych właściwościach. Jakby tego było mało, naszym zadaniem jest ukończenie książki botanicznej. Brzmi świetnie, w sam raz na odstresowanie się po pracy.

To jednak nie koniec nowości. Zgodnie z opublikowaną rozpiską na kwiecień, możemy spodziewać się jeszcze m.in. Harolda Halibuta, Another’s Crab Treasure czy Manor Lords.

Źródło: Xbox Store