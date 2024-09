Na jaw wyszły koszta, jakie Microsoft ponosi, aby usługa Xbox Game Pass mogła w ogóle działać. Okazuje się, że aby móc dodawać nowe produkcje do abonamentu, firma musi wydawać grube miliardy. A nic nie wskazuje na to, aby miała na tym zarabiać krocie…

Xbox Game Pass to szalenie drogi biznes

Dla wielu osób posiadanie abonamentu Xbox Game Pass na konsoli Microsoftu to konieczność. Dostęp do biblioteki gier jest świetny, choć coraz częściej marudzimy na jakość tytułów i fakt przesycenia się kolejnymi pozycjami dodawanymi do listy – ot po to, aby coś mogło się tam regularnie pojawiać. A czy zastanawialiście się kiedyś, ile kosztuje utrzymywanie takiej usługi? Do sieci trafiły informacje, ile Microsoft wydaje w skali roku na utrzymywanie abonamentu.

Aby mogły pojawiać się w nim nowe gry, Microsoft musi przeznaczać aż 1 miliard dolarów — tyle kosztuje abonament po stronie amerykańskiej firmy. W tym zawierają się opłaty dla studiów tworzących gry czy bonusy, które otrzymują po tym, jak ich gra spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony graczy. To naprawdę duże pieniądze, a przecież mowa o Microsofcie, który w obecnej generacji konsol ma spore problemy.

Popularność usługi to jednak miecz obosieczny. Z jednej strony deweloperzy mogą liczyć na przychody od Microsoftu, który płaci za udostępnianie gry w abonamencie. Z drugiej strony, znacząco spadają przychody ze sprzedaży gier na tych konsolach. Skoro gry pojawiają się w abonamencie, to po co płacić za nie pełną cenę? Sytuacja jest swego rodzaju błędnym kołem.

