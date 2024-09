Najlepsze, uwielbiane i najbardziej kultowe gry na PC. Będzie trochę nostalgii i wspomnień z tych genialnych wirtualnych przygód!

Czy da się w ogóle stworzyć listę najbardziej kultowych gier? Tak, problem jednak w tym, że zawsze ktoś będzie mógł zakwestionować jej trafność. Ot, kwestia gustu i ciężko z tym dyskutować. Poniżej jednak znajdziecie moją dziesiątkę gier. Są to najbardziej kultowe gry PC, a chronologia i dobór pochodzą wyłącznie z własnych growych doświadczeń i przeżyć.

Dlatego mamy dla was serdeczną prośbę – napiszcie, które z wymienionych gier znalazły by się również w waszych zestawieniach! Komentarze są w całości Wasze i z ogromną chęcią zapoznamy się z propozycjami, a także listami. Kto wie, może jakieś tytuły będą się pokrywały? Tymczasem przejdźmy do moich propozycji.

Najbardziej kultowe gry na PC

10. Diablo II

Do dziś seria Diablo kojarzy mi się przede wszystkim z popularną dwójką i chyba nie jestem w tych skojarzeniach osamotniony. W Polsce wydana w okazałym opakowaniu, a najbardziej kojarzona najpewniej z serii Platynowa Kolekcja. Tak czy inaczej, niejeden gracz zaczytywał się w grubej instrukcji w czasie instalacji gry, po czym próbował swoich sił w mrocznym świecie na wiele sposobów – każdą klasą i w każdej konfiguracji. Niby powstała dość udana trójka, wyczekujemy kontynuacji, ale to już nigdy nie będzie takie same. W końcu swoją pierwszą rozgrywkę w Diablo można przeżyć tylko raz.