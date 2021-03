Wymagania sprzętowe Outriders. Ultra tylko dla szczęściarzy

Wymagania sprzętowe Outriders nie są już żadną tajemnicą. People Can Fly ujawniło zalecane specyfikacje, a na ultra zagrają posiadacze tylko najmocniejszych komputerów.

Polskie People Can Fly zaskoczyło graczy swoją nową produkcją. Outriders to mieszanka gatunków, która stawia na wciągnięcie graczy do bogatego uniwersum. Premiera tuż za rogiem, więc deweloperzy zaprezentowali ostateczne wymagania sprzętowe.

Tak prezentują się pełne wymagania sprzętowe Outriders

Co ciekawe, wymagania znaliśmy już wcześniej. Uległy one jednak drobnym zmianom i wzbogacono je o sekcję ultra. Listę polecanych przez People Can Fly specyfikacji znajdziecie poniżej.

Minimalne wymagania sprzętowe do niskich ustawień, 720p i 60 FPS:

Procesor Intel i5-3470 lub AMD FX-8350

Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 750 Ti lub AMD Radeon R9 270X

8 GB pamięci RAM

70 GB miejsca na dysku

Rekomendowane wymagania sprzętowe do wysokich ustawień, 1080p i 60 FPS:

Procesor Intel i7-7700 lub AMD Ryzen 5 2600X

Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1070 lub AMD Radeon Vega 56 z 8 GB pamięci VRAM

16 GB pamięci RAM

70 GB miejsca na dysku

Wymagania sprzętowe do ustawień ultra, 2160p i 60 FPS:

Procesor Intel i7-10700K lub Ryzen 7 3700X

Karta graficzna NVIDIA GeForce 3080 z 10 GB pamięci VRAM lub AMD Radeon RX 6800 XT

16 GB pamięci RAM

70 GB miejsca na dysku

Jak widać, żeby pograć na ultra musimy zaopatrzyć się w bardzo mocną kartę graficzną. Wspomniane przez People Can Fly modele udało się wyrwać nielicznym graczom z uwagi na ich kiepską dostępność. Jeśli chcecie pograć na wyższych ustawieniach, to lepiej przygotujcie swoje PeCety na ostry wysiłek.

Outriders jest gotowe na premierę

People Can Fly potwierdziło też, że możemy już pobierać Outriders na Steam. Jeśli kupiliście grę przed premierą i chcecie od razu zacząć rozgrywkę, to lepiej odpalcie już pobieranie. 70 GB to jednak dość sporo.

Przy okazji warto wspomnieć, że gra debiutuje także w Game Passie. Posiadacze abonamentu mogą cieszyć się rozgrywką od razu w dniu premiery bez dodatkowych opłat.

Naturalnie tworzy to pewne obawy. Jeśli tytuł jest szeroko dostępny, to będzie łatwym celem dla oszustów. Z tym również People Can Fly sobie poradziło. Cheaterzy zostaną naznaczeni i bez problemu rozpoznamy ich na serwerach. Co prawda nie rozwiąże to problemu oszustów w stu procentach, ale to dość oryginalny sposób na „wyróżnienie” nieuczciwych graczy.

Pozostaje tylko uzbroić się w cierpliwość na te ostatnie godziny oczekiwania. Outriders zapowiada się bardzo ciekawie i mam nadzieję, że PCF znów pozytywnie nas zaskoczą.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.