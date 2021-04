Outriders zawiodło na premierę, więc twórcy wynagrodzą to graczom

Outriders zaserwowało graczom wiele frustracji w dniu premiery. Produkcja People Can Fly zawiodła na wielu frontach, ale twórcy mają miłą niespodziankę dla graczy, którzy im zaufali.

Najnowsza gra polskiego People Can Fly zebrała dość mieszany odbiór. Z jednej strony cieszy się ogromną popularnością, a z drugiej znajdzie się wiele osób, które uznaję ten tytuł za średniaka. Co więcej, na narzekania niektórych graczy przełożyły się również gigantyczne problemy z serwerami gry.

Outriders miało trudny start, ale gracze dostaną rekompensatę

Deweloperzy postanowili wynagrodzić odbiorcom natłok problemów w czasie premiery. Twórcy szykują pakiet prezentów, który ma zrekompensować utrudnioną (lub w niektórych przypadkach niemożliwą) rozgrywkę.

Po ponad pięciu latach pracy nad grą, byliśmy tak samo rozczarowani jak Wy, że weekend startowy nie poszedł zgodnie z planem. (…).

Przez cały ten czas naprawdę docenialiśmy wszystkie wasze wiadomości wsparcia i zachęty, które pomogły nam przetrwać i poprawić sytuację.

Chcielibyśmy podziękować każdemu z Was. Poza samym powiedzeniem tego, chcielibyśmy jednak potwierdzić, że pracujemy nad małym „pakietem wdzięczności” dla naszych graczy w okresie premierowym. – czytamy w poście opublikowanym przez twórców

Na paczkę upominków mogą liczyć osoby, które grały w Outriders w przedziale od 31 marca do 11 kwietnia. Dodatkowo do odbioru prezentów kwalifikują się też osoby, które doświadczyły usunięcia całego ekwipunku wskutek błędu.

Oto, co otrzymają gracze w ramach podziękowania za zaufanie i cierpliwość:

Odpowiednia dla Waszego poziomu, legendarna broń

Odpowiednia dla Waszego poziomu liczba Titanium

Emotka „Frustracja”

Powyższe przedmioty otrzyma Wasza postać z najwyższym poziomem. Warto zaznaczyć, ze zawartość paczki może się jeszcze zmienić. Twórcy nadal dopracowują szczegóły i wkrótce uraczą nas większymi konkretami. Nie wiemy też, kiedy przedmioty zostaną wysłane do graczy.

Co nie zagrało w Outriders?

O ile sama gra może się podobać, twórcy ewidentnie nie byli gotowi na tak ogromne zainteresowanie. Premiera w Game Passie przyciągnęła dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy graczy i serwery po prostu nie były w stanie ich wszystkich przyjąć. Dodatkowo niektórzy gracze utracili cały ekwipunek w wyniku błędu, co musiało być naprawdę frustrujące. Na szczęście twórcy pracują nad przywróceniem przedmiotów.

People Can Fly wskazuje, że za serwery odpowiedzialny jest wydawca, czyli Square Enix. Deweloperzy nie mieli większego wpływu na ich działanie, ale obiecują, że niedługo wyjaśnią, z czego konkretnie wynikały problemy. Póki co czekamy na więcej informacji, ale sytuacja znacznie się już poprawiła. Rzekomo jest dużo lepiej względem tego, co uświadczyli gracze na premierę.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.