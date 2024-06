Spider-Man 2 działa na PC w 120 klatkach i 4K. Gracze PS5 mogą zazdrościć?

Chyba nikt nigdy nie spodziewałby się, że fanom i hakerom uda się samodzielnie przeportować grę tak, aby ta nie tylko zaskakująco dobrze działała i wyglądała, ale również umożliwiła doświadczenie pełnej gry i to na długi czas, zanim deweloperzy potwierdzą prace nad oficjalnym portem. To samo w sobie może być uznane za zachwycające, ale i tak nie popieramy takich działań – “nieoficjalny port” PC to po prostu efekt wycieku plików z grą do sieci. Odradzamy więc próby poszukiwania ich samodzielnie w sieci.

Marvel’s Spider-Man 2 na PC w 120 klatkach

Mimo wszystko zespołowi fanom udało się przenieść Marvel’s Spider-Man 2 na PC. Brazylijska grupa nadal ulepsza swoją wersję gry, dorzucając nowe poprawki i aktualizacje. Jedna z nich mogła poprawić działanie i optymalizację na tyle, że teraz gra śmiga jak marzenie. Choć nie wszystko jest takie idealne.

Grę uruchomiono na high-endowym PeCecie z NVIDIA GeForce RTX 4090 i Intel Core i9-14900K na pokładzie. Tak – jak widzicie, to sprzęt wyższej klasy, raczej niebędący współcześnie standardem. Mimo wszystko gra radzi sobie w 120 klatkach i to w jakości 4K. Bywają spadki poniżej 100 fpsów, ale przez większość czasu gra działa zaskakująco stabilnie.

Mówimy jednak o wersji DirectX 11, która nie umożliwia uruchomienia funkcji RTX, w tym pełnego ray-tracingu. Mimo wszystko gra i tak wygląda bardzo atrakcyjnie i przynajmniej działa odpowiednio. Skoro fanom udało się zrobić coś takiego… nie mogę się doczekać, aż Sony oficjalnie zapowie PeCetową edycję gry.

