Film ominął polskie kina, ale od dziś dostępny jest na Prime Video. Wielka premiera z Henrym Cavillem

Polski oddział Amazon Prime Video zaserwował widzom ogromną premierę. Kinowy hit niestety nie trafił w naszym kraju do kin (bo hitem stał się za granicą, rzecz jasna), ale nic straconego, bo już teraz możemy oglądać go na streamingu!

Amazon Prime Video z premierą Ministerstwa Niebezpiecznych Drani

Ministerstwo Niebezpiecznych Drani to najnowszy film cenionego reżysera Guy’a Ritchiego. Wcześniej dał się poznać jako specjalista od kryminalnych historii w stylu Przekrętu, Porachunków czy serii Sherlock Holmes. Teraz twórca zaserwował nieco inną opowieść, która wzorowana jest na prawdziwych wydarzeniach, lecz zdecydowanie podchodzi do nich ze sporym dystansem.

Film od dzisiaj dostępny jest na platformie Prime Video. Za granicą trafił do kin w kwietniu bieżącego roku, ale z różnych powodów nie trafił do Polski. Gra tam przecież Henry Cavill, czyli aktor uwielbiany za rolę Geralta z Rivii czy też Supermana, więc tym bardziej dziwi, że rodzimi widzowie nie mogli zapoznać się z tą historią na wielkim ekranie. Cieszy więc, że Amazon przejął dystrybucję, dodając obraz do swojej cyfrowej biblioteki.

Brytyjskie wojsko rekrutuje małą grupę wysoko wykwalifikowanych żołnierzy do uderzenia przeciwko siłom niemieckim za liniami wroga podczas II wojny światowej. – czytamy w opisie fabuły

Film utrzymano raczej w lżejszym tonie, niż moglibyście się tego spodziewać po opisie. Całość delikatnie wzoruje się na prawdziwej historii brytyjskiej specjalnej grupy Special Operations Executive, znanej także jako “Sekretna armia Churchilla” bądź właśnie “Ministerstwo Niebezpiecznych Drani”. W jej skład wchodziły wyjątkowe indywidua. Jedną z ich najbardziej rozpoznawalnych operacji była operacja Postmaster, uprowadzenia przez brytyjskich komandosów statków bandery włoskiej i niemieckiej.

Źródło: Amazon Prime Video