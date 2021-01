Wiedźmin. Jak trzyma się Henry Cavill po doznanym urazie? Co z serialem?

Aktor wcielający się w role Geralta-Henry Cavill, jest po urazie ścięgna udowego. Czy premiera drugiego sezonu jest zagrożona?

Liczący 37 lat aktor postanowił wykorzystać Instagram, by odnieść się do stanu swojego zdrowia. W grudniu doświadczył bowiem urazu ścięgna udowego. Anglik podzielił się z fanami swoim zdjęciem, na którym uskutecznia trening na świeżym powietrzu. Cavill biega, by możliwie jak najszybciej wrócić do formy. Nie wiadomo jednak kiedy wróci na plan zdjęciowy.

Przypominamy, że jakiś czas temu opublikowano fragment scenariusza nadchodzących odcinków. Biały Wilk wcieli się w ochroniarza Nivellena, syna przywódcy bandytów, który przetransformowany zostaje w monstrum. Motywem przewodnim drugiego sezonu będzie m.in. zapewnienie Cirilli bezpieczeństwa i przeniesienie jej do Kaer Morhen. Więcej informacji znajdziecie w jednym z naszych newsów

Premiera drugiego sezonu została zaplanowana na drugą połowę 2021 roku. Miejmy nadzieję, że po drodze nie zajdą żadnego rodzaju okoliczności, które mogłyby wydłużyć czas oczekiwania na interesująco zapowiadające się widowisko.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.