Wiedźmin serial. Prezentujemy zdjęcia z planu filmowego

Serial Wiedźmin cały czas powstaje, mimo trwającej pandemii.

To co rzuca się w oczy to fakt, że spora część osób pracujących przy filmie ma założone maseczki. Zabieg ten ma służyć ograniczeniu zagrożenia epidemiologicznego. Na zdjęciach zobaczmy Geralta, a także żołnierzy Nilfgaardu. Warto zwrócić uwagę na noszone przez nich zbroje. Opancerzenie wojaków zostało zmienione na wskutek sugestii ze strony widzów. Dotychczasowe zbroje bardzo odstawały od sposobu ich przedstawienia w produkcjach Cd Projekt Red.

Bardzo klimatycznie przedstawia się również niedawno udostępniony zwiastun, utrzymany w świątecznej konwencji. Widzimy na nim kilka scen z pierwszego i drugiego sezonu, podczas gdy w tle przygrywa gwiazdkowy hit muzyczny (Sleigh Ride). Na pewno trailer wprowadzi Was w atmosferę Bożego Narodzenia.

Pozostaje mieć nadzieję, że Henry Cavill będzie mógł kontynuować pracę i w połowie przyszłego roku dane nam będzie śledzić dalsze przygody Zabójcy Potworów na platformie Netflix.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.