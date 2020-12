Wiedźmin serial. Nowe zdjęcia z drugiego sezonu wyglądają zagadkowo

Do sieci trafiły nowe fotki, które rozpalają wyobraźnie fanów. Czym serial Wiedźmin zaskoczy nas tym razem?

Wśród udostępnionych zdjęć pojawił się m.in. obóz (najpewniej elfów) oraz medaliony zmarłych wiedźminów z warowni Kaer Morhen. Warto zaznaczyć, że to za sprawą widzów udostępniono wspomniane materiały. Twórcy na swojej stronie udostępnili pytanie, czy internauci wolą otrzymać wycinki z pierwszego sezonu, czy też skorzystać z prawa niespodzianki. W głosowaniu zwyciężyła druga opcja, dzięki czemu możemy podziwiać kadry.

Pierwszy dzień #Witchmas i już możemy podejrzeć coś z drugiego sezonu Wiedźmina. pic.twitter.com/bEvCfQ5dM9 — NetflixPL (@NetflixPL) December 16, 2020

Jeśli zadajecie sobie pytanie, kiedy dokładnie obejrzymy dalszy ciąg historii Geralta, to nie jesteście odosobnieni. Użytkownik twittera o nicku wuja kibic skierował zapytanie do przedstawicieli Netfliksa i uzyskał odpowiedź hmm… Jest to rzecz jasna bezpośrednie nawiązanie do Zabójcy Potworów, który nadużywa tej wokalizacji.

Czekamy na kolejne prezenty udostępnione przez twórców, bowiem w ramach akcji Witchmas, pojawią się nowe bonusy dla fanów.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.