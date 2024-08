Wiedźmin Geralt w nowej grze. Polski bohater w hitowej produkcji na Steam

Balatro i nowe talie. Wiedźmin w kartach

Balatro to wyjątkowa gra karciana, która od jakiegoś czasu podbija Steam. Była jednym z hitów letniej wyprzedaży i oferuje nam zaskakujące podejście do rozgrywki w stylu… roguelike. To nie do końca poker — choć opiera się na podstawach tej gry — w zamian oferując nam zbieranie różnych talii i usprawnianie posiadanych kart. A skoro o kartach mowa, to twórcy właśnie zaprezentowali aż 4 nowe talie, które zasilą szeregi tych dostępnych w grze. Co istotne, nie są to karty byle jakie. Stworzono je w ramach współpracy z aż 4 świetnymi grami.

Jedną z nich jest Wiedźmin 3: Dziki Gon, a talię zdobi pikselartowy wizerunek Geralta. Znalazł się doprawdy w zacnym gronie, albowiem wspólnie z nim możemy zobaczyć też talie inspirowane grami Vampire Survivors, Dave the Diver i Among Us.

Już teraz możecie skorzystać z wiedźmińskich kart w Balatro, na których znajdziecie wizerunek nie tylko Geralta, ale również innych znanych postaci z gry. Nie zabrakło Ciri, Jaskra czy innych bohaterów. Aktualizacja jest już dostępna do pobrania.

Źródło: YouTube