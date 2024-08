Najlepsze telewizory do 8000 zł. Idealny sprzęt do Netfliksa, gamingu i wiele więcej

Najlepsze telewizory do 8000 zł to 10 modeli, które w zasadzie nie mają sobie nic do zarzucenia. Kwestia wyboru w tym przedziale cenowym jest więc z jednej strony łatwa, a z drugiej… dość ciężka. Co więc wybrać?

Jeśli zależy Wam na jakości i komforcie użytkowania – nie mogliście trafić lepiej. Ranking telewizorów w cenie do 8000 zł to zestawienie 10 najlepszych modeli, które w zasadzie sprawdzą się perfekcyjnie w każdej sytuacji. Czy to jako centralny punkt salonu, aby oglądać na nim najnowsze produkcje na Netfliksie czy innych serwisach streamingowych, czy też w formie “bazy” pod konsolę PS5 bądź Xbox Series X/S. W końcu gracze wymagają dobrej jakości i płynności, a cóż innego mogłoby to zagwarantować bardziej niż właśnie dobry telewizor?

Przedział 7000 – 8000 złotych może wydawać się dość wysokim progiem cenowym. Tak naprawdę dla współczesnych telewizorów nie jest to jakoś szczególnie wygórowana cena. Jeśli jednak czujecie, że wolelibyście wydać mniej pieniędzy, polecam sprawdzić również nasze kompendium wiedzy z innymi przedziałami cenowymi. Są tam również dokładne porady, jak wybrać odpowiedni telewizor, na czym się opierać oraz co oznaczają konkretne funkcje.

SPRAWDŹ – Poradnik zakupowy telewizorów i najlepsze modele w różnych przedziałach cenowych!

Jak wybrać dobry telewizor do 8000 złotych? Na co patrzeć przy wyborze TV

Liczba dostępnych sprzętów potrafi przytłoczyć, dlatego wybór 10 z nich nie był wcale najprostszą rzeczą. Skupiałem się jednak na tym, aby zaoferować jak najbardziej różniące się od siebie urządzenia, które trafią pod specyficzny gust lub spełnią konkretne potrzeby. Dlatego też jedni znajdą tu polecane telewizory do streamingu, a inni mogą liczyć na coś, co perfekcyjnie uzupełni ich konsolę. Żeby jednak nie było – jest też sporo propozycji w zasadzie różniących się od siebie delikatnie, bo czasami to kwestia choćby wykorzystanej technologii.

Wydawać by się mogło, że QLED a OLED to niby dodatkowa kreska w pierwszej literze, ale nic bardziej mylnego. Technologie te dość mocno się od siebie różnicą. Szczególnie że adresowane są tak naprawdę do nieco innych zastosowań. Skupiamy się na tych dwóch rodzajach podświetlenia ekranu, bo są po prostu najbardziej powszechne w tym przedziale cenowym (czasami z dodatkowymi “wodotryskami”). W ekranach OLED każdy piksel emituje własne światło, a QLED opierają się na podświetlaniu kropek kwantowych. W praktyce daje to – w wypadku tych pierwszych – niezwykle głęboką czerń i wysoki kontrast. Z kolei ekrany QLED świetnie radzą sobie ze standardem HDR, umożliwiając osiągnięcie wyższego zakresu barw.

To oczywiście nie są jedyne różnice, ale dają niezły pogląd na to, jak wygląda sytuacja z wyborem odpowiedniego ekranu. Pozostały jeszcze inne kwestie – do czego potrzebujecie telewizora? Jeśli do gier, należy zwrócić uwagę na wysoką częstotliwość odświeżania ekranu (100/120 Hz) i dodatkowe tryby gry oraz technologie HDMI 2.1 z ALLM i VRR, czasami z dodatkowymi opcjami jak choćby AMD FreeSync Premium. Dla filmów i seriali najbardziej kluczowy będzie właśnie rodzaj ekranu, możliwości kontrastu, czy paleta osiąganych barw. Wybierając najlepsze telewizory do 8000 zł w większości znajdziemy modele idealnie pasujące zarówno do gier, jak i Netfliksa, więc nie trzeba się martwić, że kupując gamingowy TV, nie uzyskacie pożądanej jakości przy oglądaniu nowych hitów w streamingu.

Najlepsze telewizory do 8000 zł

W górnej granicy przedziału 7000 – 8000 złotych dostajemy sprzęt tak dobry, że w teorii reszta listy nie byłaby potrzebna, ale w praktyce lepiej przejrzeć wszystkie możliwe opcje. Główną zaletą Philipsa, który dosłownie zdominował tę półkę cenową jest wykorzystanie technologii Ambilight. Jest to trój- lub czterostronne podświetlenie LED z tyłu ekranu, rzucane na ścianę za telewizorem. Kolory przybierają barwy obecne przy granicach ekranu, przez co ten wydaje się “rozciągać” na ścianę. Opcja ta znacząco wpływa na immersję w grach, doświadczenie przy zwyczajnym oglądaniu seriali czy po prostu dodaje efekt “wow”. 65-calowy model jest jedynie początkiem tego, co do zaoferowania ma producent.

Wszystko dlatego, że kolejna propozycja na liście ma pewną przewagę – wielkość. Przekątna ekranu liczy tu sobie 75 cali, co jest wręcz idealną wielkością dla większości pomieszczeń w nieco większych salonach. Nie trzeba mieć rezydencji, aby docenić potęgę dużego ekranu, ale też bez przesady – niżej na liście znajdziecie prawdziwe “potwory”. W każdym razie tu Philips także proponuje Ambilight, przy czym jest to jeden z najnowszych modeli w tym rankingu. Do tego 120 Hz, stabilny system bez problemów czy “przycinania” oraz atrakcje dla graczy – wsparcie HDMI 2.1 z AMD FreeSync na czele.

Im dalej, tym więcej. Znaczy się – większy ekran, rzecz jasna. 85 cali to już nie są żadne przelewki i chyba sprawdzą się nawet do największych wnętrz, skrupulatnie dopełniając wystrój salonu, jednocześnie gwarantując prawdziwe multimedialne centrum rozrywki. Seria The One ma to do siebie, że jest po prostu dobra – od jakości obrazu, przez zaskakująco dobry dźwięk (nawet nie trzeba kupować soundbara!). No i też jest Ambilight. Model ten idealnie sprawdzi się dla graczy dzięki bogactwu swych opcji i trybów, a także dla filmomaniaków i serialomaniaków.

Pierwszy “soniacz” na liście klasycznie polecany jest tym, którzy posiadają konsolę PlayStation 5 i chcą z niej wykrzesać jak najwięcej. I to idealna sposobność do tego, bo gaming w wysokiej płynności z odświeżaniem ekranu rzędu 120 Hz i zastosowaniem technologii IMAX Enhanced, Dolby Vision i Dolby Atmos przy jednoczesnym wykorzystaniu dźwięku przestrzennego dostarcza naprawdę wysokiej klasy wrażeń. Gracze ucieszą się na wieść o HDMI 2.1 z VRR i możliwością cieszenia się najnowszymi grami w 4K przy 120 kl./s (o ile tylko znajdziecie taką grę).

Jeśli jednak powyższy model wydaje się Wam nieco za drogi, możecie mieć bardzo udany telewizor japońskiego producenta taniej. Jakby tego było mało – ten jest większy! I nadal sprawdza się świetnie, przez długi czas będąc jednym z najpopularniejszych urządzeń Sony. 120 Hz w trybie gry, który przełączy się automatycznie po wykryciu konsoli, z naprawdę czystym obrazem o wysokim kontraście i świetnych głośnikach, z pewnością jak na te wbudowane w telewizor. Do tego wszystko to w 4K, bo przecież mamy tu XR 4K Upscaling.

TUTAJ – Ranking najlepszych telewizorów do 7000 złotych!

Samsung QE75Q80D to 75-calowy z matrycą QLED, cechujący się przede wszystkim niezawodnością działania – jak zresztą większość modeli tego producenta. No ale przecież nie można narzekać na płynnie działający procesor AI NQ4 Gen2 i świetny system Tizen. Jeśli zależy Wam na najdoskonalszej jakości filmów i seriali, znajdziecie tu wiele dobrego. Mamy przecież wysoki kontrast i “czarną czerń” dzięki Quantum HDR+, które w pełnej immersji dopełnia zaawansowany system dźwięku przestrzennego. Gracze skorzystają za to ze wszystkich opcji umożliwiających płynne granie w najnowsze tytuły.

Ten nieco droższy Samsung oferuje aż 85 cali wykonanych w technologii QLED. Świetny kontrast, bardzo dobra jakość obrazu, a szczególnie funkcje dla graczy – 120Hz, Freesync Premium Pro, 4 porty HDMI 2.1, niski Input Lag, Zaawansowany Upłynniacz Ruchu+, to wszystko są główne czynniki przemawiające za wyborem właśnie tego modelu. Nie da się ukryć, że to niezwykle popularne urządzenie i nie bez powodu, bo jest po prostu bardzo dobre w każdym calu. To z kolei czyni proponowany model jednym z najbardziej wszechstronnych w tym rankingu.

Chiński producent jest uwielbiany przez wielu – głównie za niemal niedościgniony stosunek ceny do jakości. Zastosowano tu ekran Mini-LED, co w praktyce oznacza nawet kilka tysięcy podświetlanych stref matrycy, owocujących pogłębieniem czerni i podwyższeniem kontrastu. Obraz jest tu bardzo “żywy”, a kolory stanowią absolutną “topkę”. Producent zadbał nawet o specjalny tryb dla graczy z upłynnianiem częstotliwości odświeżania do 144 Hz, z funkcją MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) oferującej bardzo wysoką płynnośc obrazu.

Na jednym Hisense nie mogło się przecież skończyć! Omawiamy teraz model cechuje się przede wszystkim 85-calowym ekranem, oferującym prawdziwą ucztę dla graczy. Tym samym mogę zaryzykować stwierdzenie, iż to jeden z najlepszych telewizorów w tym rankingu właśnie dla graczy. Oferuje mnóstwo ulepszeń i funkcji, wychodząc poza standardowy zestaw. Pojawia się możliwość dostosowania obrazu i jasności oraz podglądu kluczowych statystyk w stylu liczby klatek na sekundę, dedykowany panel gracza, a do tego bardzo wysokiej klasy obraz z głęboką czernią i “dopakowanym” podświetleniem rozjaśnianych miejsc. To finalnie daje nam genialne urządzenie ze świetnym kontrastem – marzenie dla gracza.

TCL jest kolejnym już producentem oferującym sporo za niewiele. W tym przedziale cenowym możemy liczyć na model od oficjalnego partnera polskiej reprezentacji, co w teorii powinno idealnie świadczyć o jego zastosowaniu przy oglądaniu transmisji sportowych. Z zasady jednak te telewizory, które dobrze radzą sobie w sporcie, równie świetnie sprawdzają się w grach wideo. Oczywiście nie oznacza to, że i fani filmów nie znajdą tu niczego szczególnego – jest wręcz przeciwnie. Gwarantuje to 75 cali w niezłej cenie, z ekranem Mini-LED o wysokiej wydajności i niemal doskonałym kontraście.