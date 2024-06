Doskonale wiemy, że trwa letnia wyprzedaż Steam. A tak się składa, że poza największymi hitami, można tam znaleźć wiele perełek. Jedną z nich jest Balatro, czyli bodaj najlepsza gra, którą wielu z nas pewnie pominęło. To duży błąd, bo tytuł ten ma na siebie wprost genialny pomysł i jest niezwykle wciągający.

Oto najlepsza gra, która jest… nieznana

Podczas steamowych wyprzedaży możemy kupić całą masę gier — ale nie wszystkie są wyjątkowe. Na szczęście Balatro to tytuł jedyny w swoim rodzaju. O co w nim chodzi? To… pokerowy roguelike. Gra, w której przy pomocy kart toczymy boje, tworząc niedozwolone kombinacje, budując talię i odkrywając jokery. To swoista walka z rachunkiem prawdopodobieństwa, bo żeby wygrać, nasza kolejna “ręka” musi być lepsza od poprzedniej.

Chcecie zobaczyć, jak to działa w praktyce? Jasna sprawa, oto gameplay:

Jeżeli zainteresowała was ta produkcja, to już teraz możecie ją nabyć w promocji. Gra kosztuje na Steam 58,49 złotych i jest jedną z najlepszych inwestycji, jakie możemy poczynić podczas letniej wyprzedaży Steam. Serio, warto!

Źródło: Steam