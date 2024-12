Co z romansami w Wiedźminie 4? Twórcy składają wielkie obietnice

Wiedźmin 4 nabrał rumieńców po fantastycznym zwiastunie na The Game Awards 2024. CD Projekt RED powraca do tematu ukochanej marki, wybierając na główną postać Ciri. Choć samych fabularnych szczegółów nie znamy, możemy spodziewać się, że w grze stawka będzie wysoka, a sama skala projektu może być porównywalna z Wiedźminem 3 (choć oczywiście w znacznie ulepszonym, iście next-genowym wydaniu). I tak, powrócić mają opcje romansowe. Czymże byłby Wiedźmin bez nich?

Od zbierania kart z dziewczynami, przez rozbudowane romanse w Wiedźminie 3, aż po zadziwiająco sensualnie wykreowane stosunki z postaciami z Cyberpunka 2077 – CD Projekt RED po prostu od zawsze skupia się na “miłosnej” warstwie swoich tytułów. Wielu graczy ucieszyć więc mogą słowa deweloperów, którzy potwierdzają, że w grze Wiedźmin 4 oczywiście mechanika ta powróci.

To część sposobu, w jaki tworzymy gry. To część ludzkiej natury. To bardzo normalna rzecz. Myślę, że bez tego nie bylibyśmy w stanie opowiedzieć pełnej historii […] Jak zawsze chcemy poświęcić temu dużo uwagi i sprawić, by było to bardzo przekonujące i bardzo znaczące. Nie chodzi więc tylko o stworzenie romansu dla samego romansu. To nie jest sposób CDPR.

– powiedział reżyser gry, Sebastian Kalemba w rozmowie z GameSpot