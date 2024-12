Rozmiar mapy i długość rozgrywki Wiedźmina 4. CD Projekt odpowiada

CD Projekt RED nadal jest zalewane falą pytań na temat Wiedźmina 4. I wcale się nie dziwię, skoro to zdecydowanie jeden z najlepszych zwiastunów w trakcie The Game Awards 2024.

Wiedźmin 4 – twórcy o długości i wielkości gry

W rozmowie z kanałem Skill Up Sebastian Kalemba, reżyser nowej odsłony wiedźmińskiego cyklu, postanowił niejako przybliżyć rozmiar całego świata dostępnego w grze. Zaznacza tym samym, że obecnie ciężko to jednoznacznie oszacować, choć twórcy skłaniają się ku czemuś na wzór mapy z Wiedźmina 3.

Mapa jest niewątpliwie podobnej wielkości. Jeśli chodzi o rozmiar i zagęszczenie zadań, jest, mniej więcej, tak samo. – wyjaśnia reżyser gry

Przy czym twórca zaznacza, że zespół ma “ogromne ambicje”. Możemy szykować się na kolejne epickie (zarówno w skali, jak i w systemach rozgrywki) RPG od CD Projekt RED. Niejako gracze nie powinni obawiać się stricte zasypywania ich znacznikami, gdyż nie jest to celem zespołu. Co ciekawe, Małgosia Mitręga w rozmowie z Easy Allies podkreśla, że trafimy w zupełnie nowe rejony Kontynentu. We wcześniejszych grach były ledwo akcentowane lub kompletnie nieobecne. Dla przykładu – quest ze zwiastuna dzieje się w małej wiosce daleko na północy. Istnieje więc spora szansa, że będzie więcej lokacji w stylu Skellige – spowitych chłodem, mrokiem i zimnem.

No i jest też sprawa liczby zadań i potencjalnej długości rozgrywki. Kalemba nie chce obecnie nic obiecywać, bo przecież gra dopiero wkroczyła w najbardziej intensywną fazę prac.

Pamiętam, jak zastanawialiśmy się, ile godzin trzeba poświęcić, powiedzmy, na ukończenie Serca z Kamieni albo Krwi i Wina. Kiedy rzucaliśmy liczbami, mówiliśmy: “Może od pięciu do dziesięciu godzin na Serca z Kamienia”, a dla Krwi i Wina “może od dziesięciu do piętnastu godzin”. Skończyło się na trzydziestu godzinach! – dodaje twórca

A więc na ten moment ciężko to oszacować. Nawet w zamiarach twórcy mogą mierzyć w konkretne efekty, a w praktyce uda im się wydać coś jeszcze dłuższego lub bardziej obfitego w zawartość.

Źródło: Skill Up + Easy Allies