Czy Wiedźmin 4 ruszy na obecnej generacji konsol? Twórcy chcą “wspierać wszystkie platformy”

Nie da się ukryć, że Wiedźmin 4 wygląda zachwycająco. Jasne, to tylko cinematic trailer. Jasne, został wstępnie wyrenderowany na Unreal Engine 5. No i po trzecie – jasne, nigdy gry nie wyglądają tak dobrze jak na przedpremierowych zwiastunach, szczególnie nie stworzonych stricte z fragmentów obecnych w samej grze. Mimo wszystko ten materiał powstał na silniku nowego “wieśka”, a CD Projekt RED przyznało, że jest to jakość, do której dąży.

Wiedźmin 4 na obecnej czy przyszłej generacji?

Dlatego też szybko pojawiły się pytania. Czy Wiedźmin 4 ruszy na obecnej generacji konsol? O ile PS5 Pro raczej na pewno będzie w stanie uruchomić taki tytuł, o tyle mógłby pojawić się problem w wypadku Xbox Series S. Microsoft wymaga bowiem, by każda nowa premiera na mocniejszy Xbox Series X była dostępna również na platformie słabszej, czyli Series S. Od dawna wywołuje to niepokój u deweloperów, którzy z powodu tak ścisłych zasad certyfikacji Xboksa muszą drastycznie optymalizować gry, aby tylko dały radę na Series S.

Redakcja brytyjskiego Eurogamera zapytała o to samo przedstawicieli CD Projekt RED. Sebastian Kalemba, reżyser gry, tłumaczy, że jest trochę zbyt wcześnie, aby dokładnie wszystko opisywać. Zwiastun nie oznacza tym samym “początku kampanii marketingowej”.

Wiesz, po pierwsze, warto powiedzieć: to nie jest rodzaj “początku kampanii marketingowej”. Chcieliśmy pokazać i podzielić się z całym światem, że: Ciri jest główną bohaterką; to Wiedźmin 4; i jest zmutowana; i jest na Ścieżce, zdecydowanie, prawda? – zaznacza Kalemba

Reżyser produkcji wyjaśnił także, w co celują twórcy, lecz na ten moment nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele. W końcu premiera gry może wypaść blisko debiutu nowej generacji konsol do grania. Istnieje szansa, że Wiedźmin 4 to potencjalny tytuł cross-genowy.

Drugą rzeczą jest to, że tak, pracujemy teraz nad nowym silnikiem, razem z inżynierami Epic, i jest między nami świetna synergia i świetna współpraca. Obecnie pracujemy nad Unreal Engine 5 i naszą niestandardową wersją. Oczywiście chcemy wspierać wszystkie platformy – PC, Xbox i Sony, prawda? – ale nie mogę teraz powiedzieć więcej szczegółów na ten temat. – dodaje reżyser

Twórca nabrał więc wody w usta. Tym samym nie wiemy, czy Wiedźmin 4 może trafić na Xbox Series S, ale raczej na pewno nie ominie obecnej generacji. A przynajmniej tak mi się wydaje, choć wszystko zależy tak naprawdę od daty premiery, której jeszcze nie znamy.

Źródło: Eurogamer