CD Projekt RED przygotowuje się już na podwyżkę cen gier z powodu GTA VI

Wygląda na to, że GTA VI naprawdę może przynieść zupełnie nowy, wyższy, standard cenowy. Polskie studio CD Projekt RED już się na to przygotowuje.

CD Projekt Red sygnalizuje gotowość do dostosowania cen swoich gier do ewentualnych zmian standardów rynkowych. Michał Nowakowski, współdyrektor generalny CDPR, podczas webcastu omawiającego wyniki finansowe za ubiegły rok, stwierdził, że potencjalne podwyżki cen gier AAA mogą przynieść korzyści studiu. Zaznaczył, że jeśli standardowa cena na rynku ulegnie zmianie, CDPR dostosuje się do nowych warunków.​

Nasze stanowisko jest takie, że jeśli standardowa cena zmieni się na rynku, z pewnością będzie to korzystne dla nas. To jest miejsce, w którym siedzimy […] Opinia jest taka, że wkrótce dowiemy się, co się wydarzy, istnieje prawdopodobieństwo, że na pewno zostało to wskazane, ale szczerze mówiąc, to czysta spekulacja. – powiedział Nowakowski

Analitycy przewidują, że premiera GTA VI może być katalizatorem dla wzrostu cen gier AAA. Chociaż nie ma oficjalnych potwierdzeń, spekuluje się, że nadchodzące tytuły mogą kosztować więcej niż obecne standardowe 70 dolarów. CDPR zamierza szybko przyjąć nową strukturę cenową dla swoich przyszłych produkcji, jeśli takie zmiany staną się normą na rynku.​ Dlatego nie bierzcie tego za pewnik – polskie studio jest po prostu gotowe na taką ewentualność.

Warto zauważyć, że CDPR, obecnie pracujące nad Wiedźminem 4 i Cyberpunk 2077 Orion, zawsze kładło nacisk na dostarczanie wysokiej jakości gier. Ewentualne podwyżki cen najpewniej okażą się odbiciem rosnących kosztów produkcji oraz dążenia do utrzymania wysokich standardów w branży.​

Źródło: tech4gamers