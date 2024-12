Zwiastuna Wiedźmina 4 “reprezentuje” wygląd gry. Produkcja zachwyci grafiką?

Zwiastun na Unreal Engine 5 wyrenderowany na “niezapowiedzianej” jeszcze karcie graficznej NVIDIA (zapewne serii RTX 5000) przykuł uwagę graczy nie bez powodu i nie chodzi tu tylko o to, że mówimy o nowym Wiedźminie. Wiedźmin 4 jest faktem, a twórcy mierzą bardzo wysoko, jeśli chodzi o grafikę.

Wiedźmin 4 może być zbliżony do zwiastuna

Najpierw gracze dostają cinematic trailer wyrenderowany na silniku gry, a później jest premiera i wszystko szlag trafia, bo finalnie gra nie wygląda tak, jak mogłaby. To nic nowego, ale też nic szczególnie gorszącego, bo ciężko oczekiwać, że pre-renderowany filmik może równać się z grą renderowaną w czasie rzeczywistym. Pomijając już kwestie optymalizacyjne, raczej mało kto mógłby cieszyć się taką produkcją. I choć z Wiedźminem 4 będzie podobnie – nie spodziewajcie się takiej samej grafiki co na zwiastunie – to CD Projekt RED i tak ma spore ambicje.

Zwiastun jest kinowym spojrzeniem na rodzaj doświadczenia, jakie Wiedźmin 4 aspiruje do zaoferowania graczom. Zwiastun nie jest renderowany w czasie rzeczywistym, ale jest napędzany tą samą technologią, na której powstaje Wiedźmin 4, czyli Unreal Engine 5. Zwiastun jest wstępnie renderowany w naszej własnej wersji silnika, przy użyciu zasobów i modeli z samej gry. W związku z tym reprezentuje wygląd, który jest naszym celem. Jest to pokaz tego, co ta technologia może zrobić, aby wydobyć styl, atmosferę i ogólny klimat, który chcemy, aby Wiedźmin 4 miał. – informuje CD Projekt RED

Twórcy w ten sposób podbijają hype, bo ewidentnie chcą zaoferować piękne doświadczenie. Nawet jeśli sama gra nie będzie wyglądała tak dobrze (ciężko tego oczekiwać), to już fakt wykorzystania assetów i modeli z gry oraz umiejętnego wykorzystania Unreal Engine 5 robi swoje.

Obecnie ciężko też zgadywać, kiedy tak naprawdę Wiedźmin 4 zadebiutuje. Jeśli faktycznie uda się wydać grę w okolicach 2026-2027 roku, potencjalnie rok dzielić ją może od kolejnej generacji. Czyżbyśmy mówili o pożegnaniu starej i przywitaniu nowej generacji konsol do grania w wielkim stylu? Czas pokaże.

Źródło: vg247