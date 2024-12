CD Projekt RED wyjaśnia wybór Ciri na protagonistkę Wiedźmina 4. Zwiastun powstał na niezapowiedzianym GPU

Nowy Wiedźmin to jednak Wiedźmin 4 (albo IV), choć tematycznie gra ma skupić się na zupełnie nowej fabule, choć z oczywistych względów powiązanej z poprzednimi odsłonami. Tym razem przecież nie wcielimy się w Geralta, a w Cirillę, przybraną córkę uwielbianego Wiedźmina. Dziewczyna dorosła, została teraz prawdziwą wiedźminką i ma do stworzenia swój własny “kodeks”.

Zawsze chodziło o nią, począwszy od sagi, kiedy czytaliśmy o tym w książkach. Jest niesamowitą, wielowarstwową postacią. I oczywiście jako protagonistę pożegnaliśmy wcześniej Geralta. Jest to więc kontynuacja. Myślę, że dla nas wszystkich to tak, jakby była nam przeznaczona. To zawsze była ona.

Sebastian Kalemba, reżyser produkcji, zaznacza, że nowa postać umożliwia stworzenie zupełnie nowej sagi od nowa, silniej akcentując jej rozwój jako wiedźminki i nie tylko. Ciri jest przecież młodsza od Geralta, dzięki czemu twórcy mają większe pole do popisu. Warto także zaznaczyć, że postawienie właśnie na tę postać było praktycznie pewne od co najmniej… 9 lat.

Za tym wyborem kryła się intencja. To nie była ruletka. To nie było przypadkowe. Pamiętam, że dziewięć lat temu rozmawialiśmy o tym, kto będzie następny. Bardzo, bardzo natychmiastową odpowiedzią była Ciri. Stało za tym wiele powodów. Kilka już wymieniliśmy. Ale ona naprawdę zasługuje na scenę i chcemy, aby gracze naprawdę doświadczyli jej historii, ponieważ ma tak wiele do powiedzenia, tak wiele do udowodnienia. Ilość wyzwań, które przed nią stoją, dała nam tyle niesamowitej energii i paliwa do stworzenia epickiej sagi, że nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko pójść za ciosem. Wszyscy czuliśmy, że to jest ta droga. Wierzę, że to bardzo dobry wybór.

– dodają przedstawiciele CD Projekt RED