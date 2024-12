Wiedźmin 4 – oto 10 szczegółów, których mogliście nie zauważyć

Opublikowany niedawno trailer gry Wiedźmin 4 wzbudził ogromne emocje i zainteresowanie wśród graczy. Oto bowiem nadchodzi nowe otwarcie w kultowej serii gier z Polski, na które czekają gracze na całym świecie. Chociaż był to dopiero pierwszy trailer, to pozwolił nam dowiedzieć się naprawdę sporo na temat nadchodzącej produkcji. Mamy dla was 10 ciekawostek, które mogły wam umknąć.

Wiedźmin 4 i nowe ciekawostki. Nadchodzi wielka gra

Chociaż twórcy pokazali do tej pory tylko jeden trailer, to wystarczyło, aby Wiedźmin 4 wzbudził gigantyczne zainteresowanie wśród graczy. Nic dziwnego, mowa wszak o kontynuacji jednej z najlepszych gier wideo w historii. Tym razem serię czeka nowe otwarcie, w ramach którego wcielimy się w innego bohatera — a w zasadzie bohaterkę — a co za tym idzie, przemodelowaniu zostanie poddanych wiele elementów zabawy i nie tylko. Na podstawie materiału wideo możemy wyciągnąć kilka naprawdę ciekawych elementów. Możliwe, że niektóre z nich wam umknęły, dlatego przedstawiamy 10 najciekawszych rzeczy, jakie wiemy o Wiedźminie 4 na ten moment.

To początek nowej trylogii

Historia Geralta dobiegła końca. Poznaliśmy go jeszcze w czasach słynnych opowiadań, później książkowej sagi, a w grach przedstawił nam się po tajemniczym wypadku, gdy dowieziono go do Kaer Morhen. Później wzięliśmy udział w poszukiwaniach zabójcy królów, aby w końcu ruszyć na epicki pościg za Ciri, w którym towarzyszyło nam mnóstwo przyjaciół i znanych twarzy z uniwersum. Wreszcie, zgodnie z fabułą DLC Krew i Wino, doświadczony Wiedźmin mógł zająć się… winnicą. Czas zatem przekazać pałeczkę.

I to nie w ramach jednorazowej historii, a całej trylogii. Zgodnie z zapowiedziami twórców sprzed wielu miesięcy, cokolwiek mieli ogłosić w kontekście “nowego” Wiedźmina, miało to oznaczać rozpoczęcie nowej trylogii. I tak będzie tym razem, dlatego możemy śmiało spodziewać się nie tylko Wiedźmina 4, ale również 5 oraz 6.

Ciri jest najważniejsza

Poniekąd młoda dziewczyna była już najważniejszą postacią w Wiedźminie 3: Dziki Gon, bo jej poszukiwania stanowiły motor napędowy całej fabuły. Tym razem to również ona będzie najbardziej istotna, ale już jako główna bohaterka i naoczny świadek wszystkich wydarzeń. Wspólnie z nią wyruszymy na szlak pełen potworów i ludzi, niekoniecznie chcących nieść pomoc czy znacząco od monstrów się różniących. Będzie w tym wszystkim jednak coś więcej, bo Ciri jak na wyjątkową postać przystało, nie skupi się jedynie na prostocie wiedźmińskiego fachu. Zlecenia swoją drogą, ale karty historii będą zawierać coś znacznie większego i poważniejszego.

Wiedźmin 4 i zupełnie inny klimat

Wszyscy wiemy, jaki był Geralt. Zgryźliwy, marudny w najbardziej bezużyteczny sposób i szalenie z tego powodu swojski, sympatyczny. Wiedźmin był genialnym protagonistą, choć Ciri będzie bardzo, ale to bardzo od Geralta różna. Chociaż przybyło jej trochę lat, to nadal nie ma zamiaru patrzeć obojętnie na zło i niesprawiedliwość. Tam, gdzie Geralt nie chciał mieszać się w nieswoje sprawy, tam Ciri będzie próbować rozwiązywać problemy i walczyć o coś, co w jej rozumowaniu jest dobre.

Przykład widzieliśmy na trailerze, gdzie poza walką z potworem próbuje uratować pewną dziewczynę. To jej się nie udaje, a do złego rezultatu doprowadził ciąg decyzji. Takie zadanie faktycznie znajdzie się w grze, ale na szczęście my będziemy mogli przeprowadzić je inaczej. Nie zmienia to faktu, że Ciri będzie żywo zaangażowana w losy świata i spróbuje go naprawiać. Czy to się jednak uda? Nie wiemy, ale na pewno spróbujemy jej w tym pomóc.

Geralt powróci – w jakiej roli?

Chociaż to właśnie Ciri będzie główną bohaterką gry Wiedźmin 4, to nie oznacza, że w produkcji zabraknie Geralta. Stary wiedźmin, choć już pewnie emerytowany, nadal ma znaleźć swoje miejsce w nadciągającej grze. Dowodem na to jest m.in. fakt, że do produkcji zaangażowany został aktor głosowy Doug Cockle, który użyczył swojego głosu Geraltowi w angielskiej wersji językowej.

CDPR również potwierdziło, że Geralt znajdzie się w grze. Na razie nie mogą jednak zdradzić żadnych szczegółów ani informacji, w jakiej roli. Może będzie stanowił swego rodzaju funkcję mentora, czy pojawi się w jakichś retrospekcjach? Produkcja będzie gigantyczna, dlatego miejsce na ukochanego pogromcę potworów na pewno się znajdzie.

Zupełnie nowa walka w Wiedźmin 4

Ciri będzie posługiwać się innym zestawem ruchów, niż miało to miejsce w przypadku Geralta. Dziewczyna mogła opracować własny styl walki mieczem, w którym wykorzystuje zaawansowane zdolności magiczne. Ba, te będą szalenie urozmaicały zabawę, a dziewczyna ma móc koelkcjonować energię i moc z otoczenia, aby używać jej w formie specjalnych zaklęć czy nieznanych dotąd znaków. Te będą jeszcze potężniejsze i zdecydowanie zmienią nasze postrzeganie wiedźmińskiej magii.

Poza korzystaniem ze “źródła” jakim będzie natura i otoczenie, Ciri ma mieć również możliwość wykorzystania nieznanych dotąd w serii narzędzi – choćby łańcucha bojowego w czasie walk. Geralt też go wykorzystywał, lecz w książkach, nie zaś podczas rozgrywki. To może być naprawdę ciekawe i przyda się… No właśnie, czyżby czekał nas kolejny pojedynek ze śmiercionośną strzygą?

Duże ulepszenie rozgrywki

Twórcy zapowiadają, że w grze Wiedźmin 4 rozgrywka zostanie bardzo ulepszona i zróżnicowana na wzór tej z Cyberpunk 2077. Ta gra znacznie wyprzedzała trzeciego Wiedźmina pod względem swobody w dobieraniu stylu naszej gry, dlatego taka wolność pojawi się również w nowej trylogii. To oznacza, że produkcja będzie złożona i zróżnicowana nie tylko fabularnie, ale również i mechanicznie.

Co przez to rozumiemy? Głównie możliwość dostosowywania tego, jak walczymy — i nie chodzi tu wyłącznie o dobór mieczy. Możliwe, że pojawi się znacznie więcej oręża poza klasycznymi dwoma mieczami, a istotnym elementem stanie się wykorzystywanie magii. Moc Ciri mogłaby stanowić nie tylko uzupełnienie, ale w razie potrzeby główny oręż do walki z plugastwami tego świata. Na pewno będzie ciekawiej, a my zbudujemy sposób radzenia sobie z problemami według własnych upodobań.

Każdy wybór ma konsekwencje

Walka walką, ale to wielowątkowość fabuły i decyzje wyróżniają gry CDPR na tle konkurencji. Nie inaczej będzie w przypadku Wiedźmina 4. Twórcy chcą postawić Ciri w centrum wydarzeń z mnogością dróg i wyborów, z których każdy będzie niósł nieoczekiwane konsekwencje. To, z czego zasłynęły poprzednie odsłony i Cyberpunk ma w tym wypadku zostać podniesione jeszcze kilka poziomów wyżej.

Jak potwierdza reżyser gry, w Wiedźminie 4 będziemy mogli “zdefiniować” Ciri. To zwiastuje jeszcze większą swobodę, niż miało to miejsce w przypadku Geralta z poprzednich odsłon. I dobrze, bo wybory i konsekwencje to coś, co CDPR wychodzi znakomicie.

Nowy poziom technologiczny

Na opublikowanym niedawno trailerze mogliśmy doświadczyć prawdziwej uczty dla oczu. Choć materiał nie przedstawiał “rzeczywistej” rozgrywki, to twórcy zapowiadają, że choćby widziane do tej pory modele postaci rzeczywiście będą tak wyglądać w samej grze. Deweloperzy chcą wznieść się na wyżyny możliwości technologicznych i wykorzystać to, co oferuje potężny Unreal Engine 5. Będzie to pierwsza tak istotna zmiana silnika w historii serii.

Wszystkie zakończenia Wiedźmina 3 są wiążące

Nie ma znaczenia to, w jaki sposób skończyliście trzeciego Wiedźmina — wszystkie zakończenia są nadal wiążące. Twórcy nie zapomną o żadnym, nawet o tym, w którym Ciri rzekomo ginie. Ba, sam reżyser gry potwierdził, że jej “zniknięciu” towarzyszą poszlaki sugerujące, że powróci, choć nie wiadomo kiedy i w jakiej roli. Tak naprawdę nie ma powodów do obaw, bo wszystko zostanie wyjaśnione fabularne i niezależnie od wyborów w “trójce” nikt nie będzie poszkodowany.

Prace idą pełną parą

Preprodukcja gry Wiedźmin 4 rozpoczęła się jeszcze w 2022 roku, ale na pełne zaangażowanie zespołu trzeba było jeszcze poczekać. Teraz wiemy, że twórcy są całkowicie pochłonięci pracami nad tytułem od początku tego roku. Nadal nie ma jednak żadnych informacji na temat potencjalnej daty premiery. Szacuje się, że nowy Wiedźmin miałby zadebiutować w 2026 lub 2027 roku. Zwłaszcza ta druga data wydaje się prawdopodobna, biorąc pod uwagę skalę produkcji.

Źródło: gamingbolt.com