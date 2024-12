Zło to zło. Mniejsze, większe, średnie, wszystko jedno, proporcje są umowne a granice zatarte (…), jeżeli mam wybierać pomiędzy jednym złem a drugim, to wolę nie wybierać wcale – tak mawiał Geralt. Ciri będzie jednak inna, a Wiedźmin 4 obfitował będzie w wiele wyborów i jeszcze więcej konsekwencji. Jak podaje reżyser gry, wiele osób będziemy mogli uratować z rąk zła – na przykład dziewczynę z trailera.

Wiedźmin 4 i trudne wybory

O ile Geralt nie lubił mieszać się w nie swoje sprawy i naprawiać świata, Ciri ma nie być obojętna na zło. Motywem postaci (jednym z wielu) będzie właśnie przeciwstawianie się złu i okrucieństwu. Przykład mogliśmy poznać na opublikowanym niedawno trailerze. To właśnie tam wiedźminka pokonuje niebezpieczną bestię, jednak ostatecznie dziewczyna imieniem Mioni nie została uratowana i poniosła śmierć z rąk mieszkańców swojej wioski. Ciri nie udało się jej pomóc — nie oznacza to jednak, że my nie będziemy mogli spróbować.

To, co pokazano na wideo faktycznie znajdzie sie w grze i będzie jednym z questów. Co ciekawe, podczas naszej rozgrywki będziemy mogli inaczej rozegrać całą sprawę, podejmując nieco inne decyzje. Reżyser gry Sebastian Kalemba podkreśla, że w grze będziemy mieli do podjęcia sporo decyzji. Każda z nich będzie obfitować w różnorodne konsekwencje.

To coś, z czego gry CD Projekt RED słyną i czwarty Wiedźmin nie będzie w tym wypadku żadnym wyjątkiem.

Źródło: YouTube