PS5 Pro w końcu w promocji w Polsce. Konsolę można kupić taniej

Nie da się ukryć, że to sprzęt dla najbardziej wymagających graczy, którzy poszukują jak najlepszej jakości wespół z wydajnością. Sony zresztą tak samo tę konsolę reklamuję. Z drugiej strony to chyba najlepszy wariant konsoli, aby w ogóle zacząć swoją przygodę z obecną generacją.

PS5 Pro doczekało się promocji w złotówkach

I teraz jest ku temu najlepsza okazja, bowiem konsolę do gier możecie kupić taniej. I to w Polsce. Tak, nie było to do tej pory tak oczywiste, bo w innych krajach faktycznie przeceny obowiązywały, lecz nie było to nic globalnego ani zorganizowanego przez samo Sony. Zamiast tego sklepy po prostu oferowały sprzęt za niższą docelową cenę. Teraz nadzieję na zdobycie kolejnych klientów ma polski oddział Media Markt.

Jak widzicie powyżej, nowa cena obowiązująca w Media Markt to 3299 zł, czyli całe 200 złotych niżej dotychczasowej. Ja wiem, że to i tak drogo, lecz jak do tej pory polscy gracze nie mogli zaoszczędzić. Z racji tego, że zbliżają się święta, zgaduję, że sporo osób może rzucić się na tę promocję. Wielu graczy mogłoby chcieć sprezentować sobie samemu konsolę pod choinkę lub kupić ją dla najbliższych. To z kolei sugeruje, że i inne sklepy mogą wkrótce pójść śladem Media Markt i zaoferować niższą cenę.

Warto zaznaczyć, że obecnie konsola jest dostępna, lecz nie wiem, jak długo to potrwa. Tak szybka obniżka ceny i to na naszym rynku może przekonać wiele osób. Do tego mamy również darmową dostawę i wysyłkę “od ręki”.

Źródło: Media Markt