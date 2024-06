Choć Wiedźmin 3 został przemielony przez graczy i ograny po kilka razy, nadal zapewne znajdą się osoby, które nie miały okazji poznać przygód Białego Wilka. To właśnie do nich kierowana jest najnowsza promocja na grę, którą kupimy na Steam oraz GOG z rabatem 90%. Akcja jest ograniczona czasowo i potrwa do 11 lipca 2024 roku. Do tego czasu za trzeciego Wieśka zapłacimy tyle, co za dwa pączki.

Wiedźmin 3 (PC) w najlepszej promocji na Steam i GOG

Mamy zatem dwa tygodnie, by kupić Dziki Gon w najlepszej dotąd cenie. Gra kosztuje w promocji 9,99 zł, a linki do sklepów znajdziecie poniżej:

Promocja dotyczy podstawowej wersji gry, a więc bez dużych rozszerzeń Serca z Kamienia oraz Krew i Wino. Jednak to i tak najlepsza okazja, żeby zaopatrzyć się w grę od CD Projekt RED. Jeśli ktoś chciałby natomiast od razu sięgnąć po edycję ze wspomnianymi dodatkami, również została ona przeceniona, ze 149,99zł na 37,49zł.

Wiedźmin 3 to najlepsza gra z Polski ostatnich lat i choć została pierwotnie wydana w 2015 roku, to stosunkowo niedawno doczekała się odświeżonej wersji next-gen. Jej premiera miała miejsce 14 grudnia 2022 roku, zastępując wcześniejsze wydanie gry w dystrybucji cyfrowej. Ponadto CD Projekt RED wspiera scenę moderską skupioną wokół produkcji, czego wyrazem jest udostępniony w tym roku zestaw narzędzi REDKit. Dzięki niemu społeczność może szybciej i łatwiej tworzyć mody do Wiedźmina 3, a tych wciąż przybywa. Ostatnio pisaliśmy o bardzo popularnym projekcie na dynamiczne postacie w grze.

Źródło: Steam, GOG