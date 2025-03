Tanie gry metroidvania na Steam. 32 najlepsze promocje od 5 do 20 zł

Fani metroidvanii łączcie się! Wybraliśmy dla Was ponad 30 najlepszych gier z tego gatunku, które możecie kupić w promocji wydając maksymalnie 19 zł z groszami. Będą uznane marki jak Castlevania, Axiom Verge czy Blasphemous. Ale obok nich zobaczycie mniej znane, lecz również często kapitalne tytuły pokroju Afterimage oraz Bloodstained: Ritual of the Night. Znajdziecie tutaj zarówno mroczne i dorosłe produkcje, jak i bajecznie kolorowe i baśniowe odmiany gatunku. Zatem zapraszamy na tanie gry metroidvania, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.

Oto tanie gry metroidvania w promocji, które możecie mieć na Steam za śmieszną kasę. Już za około 5 zł dostaniecie genialne i klimatyczne Castlevania: Lords of Shadow Mirror of Fate HD, a to tylko jeden przykład z brzegu, ponieważ mamy aż 32 tytuły warte ogrania. Fani gatunku zapewne przeszli niektóre z proponowanych gier, ale zapewne wszystkiego jeszcze nie zdążyli zaliczyć. Dlatego nawet jak jesteś zagorzałym miłośnikiem metroidvanii, powinieneś wyrwać coś ciekawego i oczywiście taniego.

Czym jest metroidvania?

Mniej obeznanym graczom pokrótce wyjaśnimy, czym jest tzw. metroidvania. To gatunek wywodzący się od dwóch popularnych marek – Metroid oraz Castlevania. Z połączenia słów powstała właśnie metroidvania, a tytuły wkładane do tej szufladki charakteryzują się kilkoma typowymi cechami. Są to przede wszystkim gry 2D/2.5D, choć na naszej liście promocji znajdziecie również udane przeniesienie gatunku w trzeci wymiar.

Upraszczając można powiedzieć, że metroidvania to gry platformowe nastawione na eksplorację oraz walkę. Od zwykłych platformówek wyróżnia je ogromny i złożony świat, który składa się z wielu części i nie od razu mamy dostęp do każdego regionu. Nasza postać musi zdobywać kolejne możliwości lub ulepszenia, by dostawać się do coraz to nowszych obszarów, co często wiąże się z kilkukrotnym odwiedzaniem tych samych lokacji.

W grach z gatunku metroidvania musimy zatem zdobywać nowy ekwipunek oraz moce/umiejętności i kombinować, jak z obecnym orężem oraz stanem postaci dostać się do nowych regionów. Po drodze czeka nas mnóstwo walki oraz sekretów do odkrycia.

Tanie gry metroidvania w promocji. Klucze Steam (część 1)

Wszystkie promocje oferuje sprawdzony i rzetelny sklep Instant Gaming. Gry kupujemy w formie kluczy, które należy następnie aktywować na platformie Steam.

Jak widzicie, do 11 zł mamy już spory wybór, a wśród promocji znalazły się znane marki oraz tytuły, o których niekoniecznie każdy słyszał. Spójrzcie na polecane gry, które posiadają naprawdę wysokie oceny, a oszczędzimy na nich sporo kasy korzystając z okazji sklepu Instant Gaming.

Afterimage – kup za 6,01 zł (zamiast płacić na Steam 89,99 zł)

Zacznijmy od polecenia gry typu metroidvania, zrealizowanej w formie platformowej gry akcji. Mowa o Afterimage z 2023 roku, a więc całkiem świeżym tytule, o którym pewnie nie każdy słyszał. Wcielamy się tutaj w poszukiwaczkę przygód, która trafia do przepięknej krainy Engardin. Warto wspomnieć, że wszystkie tła są ręcznie rysowane i wykonane naprawdę na piątkę. W ruinach Engardin czeka na graczy wiele skarbów i tajemnic, wrogów oraz śmiercionośnych pułapek. Zmierzymy się z ponad 170 odmianami wrogów i 30 trudnymi bossami.

Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD – kup za 5,22 zł (zamiast płacić na Steam 55 zł)

Ta kontynuacja gry Castlevania: Lords of Shadow ukazuje historię Belmontów, którzy od pokoleń walczą z przeznaczeniem, chcąc odkryć swój prawdziwy los. Trevor Belmont, rycerz Bractwa Światła, wyrusza na epicką wyprawę, aby pomścić swoją matkę, która została zabita przez jego ojca Gabriela, znanego jako Dracula. Zwiedzimy potężny zamek wraz z okolicami, wcielając się w różne postacie i korzystając z magii oraz opanowując 30 różnych ruchów bojowych.

Lost Ruins – kup za 8,80 zł (zamiast płacić na Steam 91,99 zł)

Lost Ruins to dwuwymiarowa gra akcji w konwencji metroidvanii, w której musimy przetrwać w niegościnnym świecie, pełnym odrażających potworów i gigantycznych bossów. Wcielamy się w młodą dziewczynę, która obudziła się w dziwnym i obcym miejscu bez żadnych wspomnień. Na szczęście nie jesteśmy bezradni. Łapiemy za różnorodne miecze, topory i inne średniowieczne wynalazki, by porąbać wrogów na kawałki.

