Zmieniające się postacie to teraz hit w Wiedźmin 3: Dziki Gon

Wiedźmin 3 ożył po otrzymaniu oficjalnych narzędzi moderskich, otrzymując nowe i ciekawe mody. Jeden z nich jest obecnie niezwykle popularny, a dotyczy tego, co noszą bohaterowie gry.

Wiedźmin 3 otrzymał w czerwcu moda, który wpływa na wygląd głównych postaci w grze, ale nie tylko. Po instalacji zobaczymy również zmiany w przypadku drugorzędnych NPC. Modyfikacja wyraźnie wybiła się na tle innych ostatnio udostępnionych i znajduje się obecnie na szczycie zainteresowania w serwisie Nexusmods. Wiedźmińska społeczność chętnie go pobiera oraz chwali.

Wiedźmin 3 z dynamicznymi postaciami. Czyli?

Przedstawiany tutaj mod nosi nazwę Dynamic Appearances Project i oferuje wiele nowych wyglądów dla bohaterów Dzikiego Gonu. Lecz nie to jest najciekawsze. Dzięki modyfikacji wygląd postaci będzie się dynamicznie zmieniać wraz z rozwojem fabuły. Oznacza to, że nie zobaczymy np. Yennefer wciąż w tym samym stroju. Dziewczyna będzie nosiła co chwilę coś innego, odpowiedniego do sytuacji.

Autor modyfikacji podkreśla, że zawsze chciał stworzyć taki mod, lecz dopiero udostępnione niedawno przez CD Projekt RED narzędzia REDkit umożliwiły spełnienie marzenia. – Powstrzymywała mnie perspektywa ilości pracy, jaką to będzie wymagało. Dzięki REDkitowi jest to znacznie łatwiejsze do osiągnięcia.

Jeśli również chcielibyście stworzyć nowe wyglądy bohaterów, możecie pobrać mod w wersji Framework. Pozwala on dokonać własnych personalizacji i ulepszeń istniejącego moda. Słowem – wybierzemy i stworzymy sobie zestawy strojów, jakie tylko zechcemy.

Przykładowe screeny z moda na drugiej podstronie.