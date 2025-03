70 gier na PS5/PS4 do 25 zł. Duża promocja na hity AAA w PS Store

Dzisiaj w PS Store rozpoczęła się „Wiosenna Wyprzedaż” gier na konsole PlayStation, na której znajdziemy ponad 4,5 tys. okazji. My postanowiliśmy ułatwić Wam sprawę, wybierając 70 najlepszych gier w promocji, których cena nie przekracza 25 zł. Do takiej kwoty możemy kupić mnóstwo hitów z najwyższej półki, a warto również wspomnieć, że oszczędzimy na zakupach jeszcze więcej korzystając z tanich doładowań PSN.

Gotowi na kolejne promocje w PS Store? Te właśnie się rozpoczęły i potrwają przez najbliższe dwa tygodnie, czyli do 10 kwietnia 2025 roku. Jak zawsze, staramy się wybrać dla Wan najlepsze okazje, więc po raz kolejny przedarliśmy się przez setki najtańszych ofert, selekcjonując te najbardziej warte uwagi.

Łącznie mamy 70 tytułów, a najtańszy kosztuje tylko 2,70 zł. Kto poluje tylko na produkcje AAA, najtaniej dorwie Just Cause 3 w cenie 13,35 zł. Natomiast za około 22 zł będzie w czym przebierać, od tytułów z serii Star Wars, przez NfS i LEGO, po Battlefield i inne znane hity.

Pamiętaj, że każda cena za grę w PS Store może być dodatkowo obniżona

I to bez żadnego kombinowania, ponieważ wystarczy przed zakupami w PS Store zaopatrzyć się w tanie doładowania PSN, dzięki którym zaoszczędzimy dodatkową kasę na zakupach:

Tanie doładowania do PS Store możemy kupić w promocji sklepu Instant Gaming. Jest to zaufane i sprawdzone źródło, z którego korzystaliśmy dziesiątki razy. Za karty możemy płacić np. przez BLIK i od razu otrzymamy kody, które należy aktywować w PlayStation Store. Dzięki temu zdobędziemy np. 100 zł w portfelu, wydając tylko 83 zł z groszami.

Wiosenna Wyprzedaż w PS Store. Najlepsze tanie gry na PS5 i PS4 do 25 zł (część 1)

Rozpoczynamy od najtańszych gier, wśród których znajdziecie mieszankę małych tytułów oraz tych większych. Jednak i za niecałe 20 zł możecie dostać kapitalnie oceniane Just Cause 3 oraz Batman: Arkham Knight. Polecamy również trylogię The Incredible Adventures of Van Helsing, która normalnie kosztuje blisko 200 zł.

Just Cause 3

Just Cause 3 jest uważane przez wielu graczy za lepszą część od ostatniej z cyklu „czwóreczki”. Jeśli zatem kręcą Was nieustające wybuchy i zwariowana akcja, warto sięgnąć po ten tytuł, który dostarcza tonę dobrej zabawy.

Batman: Arkham Knight

Batman: Arkham Knight to jedna z najlepszych gier z Mrocznym Rycerzem, która w PlayStation Store posiada oceny na poziomie 4.63/5. Zatem jeśli już wybierać jakiś tytuł z tym kultowym bohaterem, to najlepiej sięgnąć właśnie po niesamowity Arkham Knight.

The Incredible Adventures of Van Helsing: Complete Trilogy

Każda z gier serii The Incredible Adventures of Van Helsing jest w zasadzie dobrą produkcją, a tutaj mamy kilka tytułów za niecałe 20 zł, gdzie bez promocji płacimy 199 zł. Dlatego jeśli lubicie mroczne gry akcji z elementami RPG, nie ma się nad czym zastanawiać.

