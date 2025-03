Obydwie części Star Wars Jedi w szalenie niskiej cenie na Steam

Możecie zaoszczędzić aż 81%, o ile tylko zdecydujecie się na zakup pakietu zawierającego dwie świetne gry z uniwersum Star Wars. Dzięki temu zapłacicie nie 431,82 zł, a jedynie 83,66 zł. Gigantyczna obniżka ceny i to na bardzo popularne i świetnie przyjęte gry AAA.

Star Wars Jedi Bundle to zestaw zawierający obydwie gry z serii Star Wars Jedi, czyli „Upadły Zakon” i „Ocalałego”. Produkcje opracowane przez Respawn Entertainment to reprezentanci przygodowych gier akcji z elementami RPG w klimacie soulslike. I, co zaskakujące, ten ciekawy pomysł faktycznie się udał, bo mówimy o jednych z najlepszych produkcji dla graczy z tego uniwersum w historii.

Normalnie za cały zestaw na Steam trzeba zapłacić aż 431 zł, ale teraz, z okazji promocji, przeceniono go o 81%. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji ograć tych tytułów, to z całego serca polecam. Pierwsza gra stanowi tak od lat oczekiwany powiew świeżości, zawierając wiele fantastycznych pomysłów na rozgrywkę (w tym m.in. wymagający system walki i respawny rodem z gier Dark Souls), zamykając je w świetnie napisaną opowieść dla fanów i nie tylko. „Dwójka” tylko rozszerza te ideę, ulepszając formułę w praktycznie każdym elemencie.

Źródło: Steam