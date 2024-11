Wilkołak i zadanie dla Geralta. Wiedźmin 3 wiecznie żywy

Podczas podróży Geralt spotyka przyjaznego, ale tchórzliwego wilkołaka o imieniu Awoo, który jest obiektem kpin ze strony okolicznych mieszkańców. Wiedźmin postanawia pomóc, ale okazuje się to trudniejsze, niż się spodziewano – taki opis zachęca nas do zagrania w Wolf Heart, czyli fanowskie rozszerzenie do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Modyfikacja oferuje obecnie 2 zadania, a do tego trzecie jest przygotowywane. Całość została stworzona w celu wzięcia udziału w konkursie CD Projekt RED.

Mod pobierzecie z serwisu NexusMods — oczywiście bez żadnych opłat. Link znajdziecie poniżej:

Jedynym wymogiem postawionym przez twórcę modyfikacji jest posiadanie dodatku Krew i Wino oraz rozpoczęcie nowej gry. Historia z moda rozpocznie się u kupca nieopodal Novigradu.

Źródło: NexusMods