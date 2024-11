Wiedźmin 3 z nowym questem. Echa Zabawy ma nawet polskiego lektora

Nie kończy się zabawa w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon. Tym razem w sieci pojawił się nowy mod, dodający do gry kilka ciekawych zadań w świecie iluzji. Co ciekawe, najnowsza modyfikacja została stworzona przez Polaka i otrzyma głos lektora nagrany w naszym rodzimym języku.

Nowy quest. Wiedźmin 3: Dziki Gon z dodatkową zawartością

Novigrad to miasto, w którym wiele się dzieje. Jak mówią miejscowi, stolica świata — pełna brudu, przepychu, biedy i bogactwa, słowem — różnorodnie. Nic zatem dziwnego, że na miejscu pojawiła się nietypowa anomalia. Ta zwróciła uwagę samego Geralta z Rivii, który postanowił sprawdzić jej znaczenie. Tak zaczyna się quest Echa Zabawy, czyli Echoes of Play. To darmowy mod stworzony przez społeczność, w którym zwiedzimy mroczne i odległe światy, jednocześnie poznając tajemniczą wersję… samego siebie.

Krótki opis moda informuje nas, że Echoes of Play to fanowska przygoda do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, w której weźmiemy udział w dwóch zadaniach. Głównym elementem historii są wyjątkowe światy, w których rzeczywistość miesza się z iluzją. W modzie znajdziemy:

Polski głos lektora — twórca wkrótce umieści go w grze

Nowa ścieżka dźwiękowa

Ulepszony system walki

Nowe animacje

Mod jest dostępny za darmo i znajdziecie go tutaj:

To kolejny przykład tego, jak bardzo zaangażowani są fani gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Obecnie możecie pobrać za darmo całą masę dodatkowych modyfikacji i zadań do gry. Rozgrywka nigdy się nie kończy, a biedny Geralt nie może przejść na zasłużoną emeryturę… No cóż, przynajmniej my nie możemy narzekać na nudę, prawda?

Źródło: NexusMods