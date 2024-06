Nowa aktualizacja do Wiedźmina 3 naprawia włosy Geralta, ale to nie wszystko

Niedawno byliśmy świadkami premiery narzędzia REDKit do Wiedźmina 3, czyli absolutnie przepotężnego narzędzia moderskiego, które w stopniu porównywalnym z deweloperami pozwala “grzebać” w plikach gry. Otwiera to furtkę do potencjalnie fantastycznej przyszłości polskiej produkcji, która teraz leży w rękach właśnie moderów.

Wiedźmin 3 – REDKit z aktualizacją 1 oraz nowy hotfix

Zanim jednak przejdziemy do nowości zawartych w pierwszej łatce do REDKit, przyjrzymy się bliżej Geraltowi. Wiedźmina każdy zna i każdy wie, jak wygląda, a z pewnością już każdy kojarzy jego długie, białe włosy. Charakterystyczny znak rozpoznawczy kultowej w zasadzie postaci to także spory problem dla części graczy na PC. Jeśli nie wiecie, o czym mówię, to zapewne nie byliście poszkodowani, ale w PeCetowej wersji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon włączenie opcji HairWorks na DirectX 11 mogło powodować zawieszenie się gry.

Właśnie wypuściliśmy hotfix do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na PC! Naprawia on problem, w wyniku którego włączenie HairWorks na DirectX 11 skutkowało zawieszeniem gry po wczytaniu punktu zapisu. Ponadto dodaje on kilka nowych możliwości do skryptów moderskich: kompilator skryptów teraz wspiera szereg adnotacji. Ich zadaniem jest dodawanie lub modyfikowanie istniejących w grze funkcjonalności i klas bez konieczności scalania plików ze skryptami. – czytamy w opisie hotfixa

Jak więc widzicie – łatka jest niewielka i dla graczy dotyczy głównie fryzury Geralta. To także kolejny krok do udoskonalenia gry w celu przygotowania ją na nadejście fanowskich modyfikacji, które z całą pewnością cały czas powstają.

Jednocześnie REDKit doczekał się pierwszej łatki. Poniżej publikujemy pełną listę zmian.

Lista zmian w aktualizacji 1 do REDkit:

Naprawiono błąd, w wyniku którego kursor mógł zniknąć w edytorze po powiększeniu podglądu w przeglądarce tekstur.

Wygenerowana instancja navmesh będzie teraz poprawnie wczytywana po zapisaniu i ponownym otwarciu świata.

Selektor kolorów w edytorze środowiska będzie teraz poprawnie wyświetlał kolory.

Tworzenie nowego świata i generowanie terenu nie kończy się już niepowodzeniem, gdy włączone jest śledzenie promieni.

Naprawiono obliczanie trajektorii ekstrakcji ruchu kości podczas importowania animacji.

Różne ulepszenia stabilności i poprawki błędów.

Różne ulepszenia interfejsu użytkownika w powitalnym oknie dialogowym.

Edytor sprawdza teraz wersję gry przed uruchomieniem i ostrzega użytkownika, jeśli jest ona nieaktualna.

Różne poprawki i ulepszenia językowe.

Wyłączono niektóre niedziałające lub związane z konsolą filtry debugowania.

Edytor będzie teraz zapamiętywał konfiguracje w oknie powitalnym, nawet jeśli aplikacja została zamknięta przed całkowitym uruchomieniem.

Plik mapy (editormap.json) wygenerowany z pliku wykonywalnego REDkit będzie teraz dołączany do folderu bin.

Nowe światy mogą być teraz tworzone jako mody DLC.

Przypisano lepsze wartości domyślne w konfiguracji narzędzi edycji terenu.

Dodano kilka nowych ikon w interfejsie użytkownika.

Usunięto nieużywane sekcje ustawień importu i eksportu w narzędziu edycji terenu.

Usunięto zbędne narzędzie Przyjaciel animacji.

Umożliwiono edycję plików w3fac i w3dyng, jeśli konfiguracja REDkit jest aktywna.

Różne poprawki dotyczące publikowania w Warsztacie Steam.

Dodano nowe samouczki (w tym dokumentację WitcherScript) do podręcznika użytkownika REDkit.

Cieszy, że twórcy nadal skupiają się na eliminowaniu problemów oraz rozwijaniu narzędzia, które powinno okazać się złotym Graalem dla fanów.

Źródło: forums.cdprojektred