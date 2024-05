Na tę premierę fani Wiedźmina 3 czekali od lat. Do tego nowa aktualizacja gry

Już dziś następuje wielka premiera narzędzia REDKit do Wiedźmin 3! Geralt z Rivii może doczekać się nowych przygód, światów, a ograniczeniem jest tylko wyobraźnia i… silnik.

CD Projekt RED już wcześniej uchyliło rąbka tajemnicy i zdradziło, że moderskie narzędzie REDKit do trzeciej części ich hitu o przygodach Białego Wilka doczeka się premiery… dziś właśnie!

Wiedźmin 3 z premierą REDKit i nowej aktualizacji

REDKit to deweloperskie narzędzie, które od dziś może okazać się dosłownie “drugim życiem” Wiedźmina 3. Szkoda, że musieliśmy na ten moment czekać ponad 9 lat, no ale niech już będzie. Fantastyczna wiadomość dla każdego fana gry i modera jest również taka, że i “podstawka” doczekała się sporej aktualizacji.

Debiutująca w wersji PC łatka przede wszystkim dodaje do gry kompatybilność z wszelkimi projektami stworzonymi w REDKit. Teraz gracze będą mogli więc swobodnie cieszyć się jeszcze większą liczbą modyfikacji i nie będą to zwykłe “ubranka” czy inne, niewielkie zmiany. REDKit stwarza możliwość opracowywania kompletnie nowych przygód, w tym zadań czy nawet światów. Wszystko to, aby gra, cieszącą się statusem legendy, mogła żyć jeszcze dłużej.

Dzięki temu może milej będzie się czekało na premierę “czwórki”? Mam nadzieję, że moderom szybko przyjdzie zaznajamianie się z nowymi opcjami. Obyśmy jak najszybciej zaczęli dostawać autorskie projekty społeczności, bo przyznam, że przechodzenie głównej historii po raz 5 może być już nieco… męczące.

Wiedźmin 3 REDkit to oficjalna aplikacja do edytowania elementów gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, stworzona przez CD PROJEKT RED i Yigsoft. Zawarty w aplikacji zaawansowany zestaw narzędzi umożliwia tworzenie własnej zawartości, dzięki czemu każda osoba jest w stanie własnoręcznie wzbogacić świat Wiedźmina 3 o nowe questy, postacie, animacje i nie tylko! – chwali się CD Projekt RED

Zmiany w nowej aktualizacji do Wiedźmina 3

Aktywowano Warsztat Steam. Z łatwością zarządzaj modami na Steamie! Zintegrowaliśmy Warsztat Steam z grą Wiedźmin 3: Dziki Gon. Użytkownicy Steama nadal mogą korzystać z Nexus Mods lub innych dowolnych platform do modowania, ale teraz mogą zainstalować dowolny mod dostępny w Steam Workshop za pomocą jednego kliknięcia. Po prostu znajdź mod, który ci się podoba, kliknij „Subskrybuj”, a zainstaluje się automatycznie!

Dodano wsparcie Warsztatu Steam dla modów DLC (modów z zupełnie nową zawartością).

Ułatwiono sposób dodawania do modów nowych identyfikatorów świata.

Dodano pełne wsparcie wczytywania modów DLC – usunięto błąd występujący podczas wczytywania dodatkowej zawartości z modów.

Wszystko to brzmi świetnie, ale CD Projekt RED nie spoczęło na laurach. Twórcy cały czas rozwijają kolejne projekty, w tym wspomnianego wyżej Wiedźmina 4!

Źródło: CD Projekt RED