Prawie jak remake Wiedźmina 1 w Wiedźminie 3. Możecie eksplorować całą Wyzimę

REDKit do Wiedźmina 3 dopiero co wyszedł, a moderzy już zaczęli szaleć. Jednym z pierwszych modów dzięki narzędziu jest ten na mapę z Wiedźmina 1.

Jak pisaliśmy wczoraj, REDKit od CD Projekt RED w końcu zadebiutowało. Po ponad 9 latach oczekiwania, moderzy dostali wreszcie deweloperskie narzędzie pozwalające tworzyć rzeczy do tej niewyobrażalne. I są tego pierwsze efekty.

Wyzima w Wiedźmin 3

Być może jeszcze pamiętacie pierwszą część kultowej już serii od polskiego studia. Jeśli nie, to chcę tylko zaznaczyć, że to absurdalnie klimatyczna przygoda, dzięki której CD Projekt RED zdobyła pozycję, jaką ma dzisiaj, a polski gamedev zaczął być zauważany na całym świecie. W 2007 roku na rynek wydano pierwszą część Wiedźmina, która kontynuowała historię znaną z książek. I choć sama rozgrywka nie była od wad czy nieprzemyślanych mechanik (ach, ta walka), świat gry, jego unikalność i klimat to rzeczy niedoścignione do dziś.

Sam o wiele bardziej lubię “jedynkę” od “dwójki”, a to głównie za sprawą świata, jaki przyszło mi eksplorować. Dlatego też tak bardzo nie mogę doczekać się szumnie zapowiadanego remake’u gry, tym razem z otwartym światem. Przedsmak produkcji dostaliśmy już teraz, dzięki pewnemu moderowi, który zadziwiająco szybko wykorzystał narzędzie REDKit.

Przeniósł on bowiem dostępne w pierwszej części dzielnice miasta Wyzimy do trzeciej części. Dzięki temu możemy swobodnie, bez potrzeby wczytywania gry po przejściu kilku kroków, zwiedzić i przypomnieć sobie to kultowe miejsce. Efekt może nie poraża, bo jest to raczej sklecona na szybko modyfikacja, stanowiąca raczej ciekawostkę niż coś, co faktycznie może przekonać graczy. Niemniej – warto, choć żeby nie było, że nie ostrzegałem.

Modyfikację przenoszącą świat z pierwszej części do “trójki” pobierzecie klasycznie z tego miejsca. W razie czego na powyższym filmie sprawdzicie wszystko w akcji.

Źródło: DSOGaming