Wiedźmin 3 wygląda jeszcze lepiej. Ten mod sprawia, że wszystkie postacie są piękniejsze!

W sieci pojawił się nowy mod do Wiedźmin 3: Dziki Gon. Gra może wyglądać jeszcze pięknie, co jest zasługą widocznie poprawionych tekstur na modelach postaci. Dzięki nowej modyfikacji wszyscy bohaterowie w grze będą wyglądać jeszcze ładniej. O ile nie są to nowe skiny, to oryginalne modele zyskują wiele świeżości.

Nowy mod do Wiedźmin 3: Dziki Gon. Wszyscy bohaterowie ładniejsi

Co powiecie na to, aby Wiedźmin 3 wyglądał jeszcze lepiej? W sieci pojawił się nowy mod dedykowany do wersji next-gen polskiego RPG. Jego działanie jest bardzo proste. Mod poprawia jakość modeli wszystkich postaci w grze, poprawiając ich rozdzielczość. Od Geralta, przez Vesemira, na Ciri kończąc – wszyscy są jeszcze ładniejsi.

Poniżej znajdziecie galerię screenów, które prezentują nowy wygląd gry. Chociaż twórca moda nie zapewnił żadnego porównania “Przed i po” to i tak widać, że zmiany są:

Zobacz też: 35 gier na Steam po 4 zł z groszami. Nowe promocje i wielkie hity

Omawiana modyfikacja do Wiedźmina jest dostępna na stronie nexusmods.com. Pobierzecie ją z tego linku. Co ważne, paczka wcale nie waży dużo — zajmuje około 500 megabajtów. Jakość tekstur postaci została poprawiona na bazie oryginalnych modeli, a twórca wykorzystał do tego m.in. AI. Dzięki temu mod jest relatywnie lekki, ale w bardzo skuteczny sposób poprawia wrażenia płynące z rozgrywki.

Źródło: dsogaming.com